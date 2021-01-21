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четверг, 21 января 2021 13:44

Украинский фильм получил награду на фестивале в США

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Украинский фильм получил награду на фестивале в США
Фестиваль в США наградил украинскую ленту. Фото: Facebook Мои мысли тихие

Украинскую киноленту "Мои мысли тихие" - My Thoughts Are Silent - Антонио Лукича признали лучшим международным игровым фильмом.

Такую награду фильм получил на фестивале 2020 Santa Monica Film Festival в Санта-Монике, США, сообщили на странице трагикомедии в Facebook.

Международный кинофорум Santa Monica Film Festival - это премьерный показ американского и международного независимого кино. Его ежегодно проводят в Санта-Монике, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.

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На фестивале показывают новые, инновационные и привлекательные фильмы.

Полный список победителей можно посмотреть на сайте фестиваля по ссылке.

Комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" получила награду Discovery Award на кинофестивале Raindance в Лондоне. Лента победила среди дебютов.

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