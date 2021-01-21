Украинский фильм получил награду на фестивале в США

Украинскую киноленту "Мои мысли тихие" - My Thoughts Are Silent - Антонио Лукича признали лучшим международным игровым фильмом.
Такую награду фильм получил на фестивале 2020 Santa Monica Film Festival в Санта-Монике, США, сообщили на странице трагикомедии в Facebook.
Международный кинофорум Santa Monica Film Festival - это премьерный показ американского и международного независимого кино. Его ежегодно проводят в Санта-Монике, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
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На фестивале показывают новые, инновационные и привлекательные фильмы.
Полный список победителей можно посмотреть на сайте фестиваля по ссылке.
Комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" получила награду Discovery Award на кинофестивале Raindance в Лондоне. Лента победила среди дебютов.
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