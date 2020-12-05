Сенцов завершил съемки фильма

Олег Сенцов сообщил о завершении съемок ленты "Носорог". Фото: facebook.com

Режиссер и писатель Олег Сенцов завершил съемочный процесс криминальной драмы "Носорог". Это его первый фильм после освобождения из заключения в России в сентябре прошлого года.

"Съемки только что завершились. Спасибо всем причастным!", - написал Сенцов на своей странице в Facebook.

События разворачиваются в 1990-х. Бывший бандит вспоминает свою жизнь. С детства считает, что надо быть сильным и безжалостным - только так можно получить авторитет и выжить. Участвует в разборках, рэкете, грабежах, убийствах. Впоследствии создает свою бригаду, становится криминальным авторитетом, но теряет семью. Встреча с незнакомцем дарит шанс все изменить, по сюжету.

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Съемки проходили осенью в Кривом Роге и его окрестностях, а также во Львове. Бюджет - около 25 млн грн.

Сенцов должен был получить финансирование на ленту, выиграв конкурс проектов Госкино в 2012 году. Однако тогда из-за ареста в оккупированном Крыму и дальнейшего незаконного заключения в РФ съемки не состоялись.

"Носорог" создается в копродукции с Польшей и Германией. Это вторая режиссерская работа Сенцова. Первая - "Гамер" - вышла в 2011-м. За обе картины получил Шевченковскую премию в 2016-м

Сенцов также является сорежиссером антиутопии "Номера" по собственной пьесе. Работал над фильмом дистанционно, во время голодовки в российской колонии города Лабытнанги. На съемочной площадке воплощать замысел помогал режиссер Ахтем Сеитаблаев. Премьера в Украине состоялась 19 ноября.

12 декабря в 17:00 пройдет онлайн-встреча с Олегом Сенцовым и Сергеем Жаданом. Пообщаются о жизни, творчестве, а также о двухтомнике, который Сенцов написал в заключении. В книгу вошли дневник "Хроника одного голодания" и сборник малой прозы "4 с половиной шага". Трансляция состоится на Facebook-странице "Видавництва Старого Лева".