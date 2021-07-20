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среда, 21 июля 2021 00:46

Альмодовар представит в Венеции свой восьмой фильм с Пенелопой Крус

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Альмодовар представит в Венеции свой восьмой фильм с Пенелопой Крус
Драма "Параллельные матери" режиссера Педро Альмодовара откроет 78-й Венецианский кинофестиваль. Фото: labiennale.org

78-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет 1 - 11 сентября. Откроется новой драмой испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери".

Жанис и Ана встречаются в больничной палате во время родов. Обе одинокие и забеременели случайно. Одна средних лет и радуется ребенку. Вторая подросток и сожалеет о беременности. Между ними возникает дружба, по сюжету.

Ленту сняли во время карантина. Главные роли в картине исполнили испанки Милена Смит и Пенелопа Крус. Последняя снялась уже в 8 фильмах режиссера.

Также на Венецианском кинофестивале состоится премьера космической фантастики "Дюна" канадца Дени Вильнева. Фильм основан на одноименном романе американца Фрэнка Герберта. Должен был выйти в прокат еще в прошлом году.

В конкурсной программе фестиваля покажут биографическую драму "Спенсер" чилийца Пабло Ларрейна. Фильм о том, как британская принцесса Диана в начале 1990-х решила развестись с принцем Чарльзом. Главную роль в картине сыграла Кристен Стюарт.

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Педро Альмодовар - лауреат двух премий Оскар за фильмы "Все о моей матери" и "Поговори с ней".

В 2019-м режиссер получил почетную награду Венецианского кинофестиваля - Золотого льва за вклад в кинематограф.

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