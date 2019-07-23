Глава Sony объяснил провал "Людей в черном"

"Люди в черном: Интернешнл" - продолжение фантастической кино- серии 1990-х провалился в прокате. vox-cdn.com

13 июня в прокат вышел фильм "Люди в черном: Интернешнл", который провалился в прокате. Лишь 25% кинокритиков остались довольны, по версии сайта Rotten Tomatoes. Председатель кинокомпании Sony Том Ротман прокомментировал эту ситуацию.

На Земле живут тысячи пришельцев. Корпорация "Люди в черном" создана для сотрудничества людей с представителями инопланетных цивилизаций. Агенты имеют новейшее оружие и оборудование. Например, "нейрализатор" - инструмент для стирания памяти. Перезапуск серии фантастических комедийных фильмов 1990-х о Нью-Йоркской корпорации на этот раз не ограничился американским городом. Компания "Люди в черном" вышла на международный уровень. На фоне постоянных командировок агентам придется бороться не только с пришельцами, а и со шпионом в коллективе, по сюжету.

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"Мне, если честно, кажется, что зрителю понравился фильм, и актерский состав был отменным. Тесса Томпсон и Крис Хемсворт выполнили великолепную работу ", - говорит Ротман. - "Но если мы и допустили ошибку, то в том, что у нас не было достаточно сильной идеи в истории. Особенно если сравнивать, например, с "Джуманджи", где очень, очень сильная идея "

Сценарий написали авторы "Железного человека" Мэтт Холоуей и Артур Маркам. Анонимные источники The Hollywood Reporter утверждают, что первый вариант истории был интереснее: "Вы не станете звать Криса Хемсворт и Тессу Томпсон, если у вас нет хорошего сценария", - пишут. Утверждают, что сценарий был злободневным. Главные антигерои напоминали группу The Beatles, - сливались в один большой преступника.

Несмотря на коммерческий провал, студия Sony планируют продолжить работу над серией "Люди в черном". Они утверждают, что история будет иметь новый формат - сериал или фильм для стримингових площадок.