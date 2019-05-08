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среда, 08 мая 2019 19:52

Гглиняную посуду мастер погружает в молоко
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Виставка Ганни Драголюк
Фото: Ольга Васькив
Виставка Ганни Драголюк
Виставка Ганни Драголюк
Виставка Ганни Драголюк
Виставка Ганни Драголюк

В Музее этнографии и художественного промысла Львова 7 мая открылась выставка керамики Анны Драголюк - мастерицы, которая занимается гончарством уже почти 50 лет. Выставка приурочена к 70-летнему юбилею мастерицы.

Анны Драголюк из Львовщины входит в небольшой перечень украинских гончаров, которые делают глиняную посуду вручную и без химических примесей. Техника Галины Драголюк особая - она ​​специально погружает изделие в молоко, затем еще раз выжигает.

Анна Стефановна с 23 лет занимается гончарством.Очолила Николаевский керамический цех и 35 лет была его руководителем и впоследствии - владелицей. В экспозицию выставки в Музее этнографии и художественного промысла вошло около 200 произведений Анны Драголюк - это предметы быта - чайники, турки для кофе, кувшины, чаши, тарелки. Все изделия - с уникальной росписью.

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"Работаю до сих пор над гончарным кругом, потому что люблю эту работу. Через несколько минут могу зделать тарелочку, за полчаса или больше - что-то сложнее. До сих пор получаю от работы удовольствие и хочу передать свои умения детям и внукам", - говорит мастерица.

Посуда изготовлена ​​из местных глин и имеет все необходимые сертификаты и екологично безопасен. Изделия Анны Драголюк покупают не только в Украине, но и за рубежом.

Во львовской галерее "Зеленая канапа" 7 мая открыли выставку украинского художника Василия Бажая "Де-срок". Цикл произведений "Де-термин" Василий Бажай начал еще в 1996-м.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
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