Фильмы надо снимать об украинских каскадерах - Артем Позняк

15 марта в 21:25 на на канале 2 + 2 состоится премьера финального сезона детектива "Ментовские войны. Харьков".

Главного героя оперативника Андрея Гордиенко сыграл Артем Позняк.

Опер возвращается к уголовному розыску чтобы заняться расследованием преступлений в которые замешаны "оборотни в погонах", по сюжету.

Разговариваем с актером об участии в проекте и состоянии украинского кино во времена пандемии.

В чем самая большая страсть вашего героя Андрея Гордиенко?

Наименьшая несправедливость заставляет его действовать. Иногда так сильно прикипаю к роли, что перенимаю некоторые черты героя. За собой стал замечать желание высказаться публично. Написать или сказать о том, что меня цепляет. В такие моменты приходится себя притормаживать, потому что Гордиенко - это персонаж, а Артем Позняк - это совсем другой человек со своим характером и жизненной позицией. Автор: прес-служба 2+2 Актер Артем Позняк на съемках

Вспомните последнюю ситуацию, когда вы не смогли сдержать свое желание справедливости?

Когда закончился проект, я опубликовал пост. Хотел, чтобы кастинг-директора обратили внимание на Сергея Листунова и приглашали его в другие роли. Это харьковский театральный актер, один из основателей "Театра-19". Несправедливо такому прекрасному артисту так мало сниматься. Но думаю, что все у него будет хорошо. Впереди у Сергея такая же большая кинокарьера, как и театральная.

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Главные герои - Гордей, Ворон и Харлей работают, как слаженный механизм. А вы на площадке с коллегами часто спорили?

Нет. У нас вообще не было ни одного конфликта, даже творческого. Мы друг друга слушали, а главное - слышали. Это касается не только нашей тройки, но и всей команды. Именно поэтому так хочется, чтобы проект продлили еще на несколько сезонов.

Чему вы научились у коллег?

Богдану Юсипчуку все удается легко, с иронией воспринимать все неудачи и ошибки. Сергей - невероятно харизматичный, он всегда в центре внимания, и как магнит притягивает к себе окружающих. За этим можно наблюдать, но не уверен, что этому можно научиться. Хотя я очень стараюсь. Автор: прес-служба 2+2 Актеры Артем Позняк, Сергей Листунов и Богдан Юсипчук на съемках

Как вам работалось в период карантина?

Первый локдаун мы отсидели дома, потому что проекты останавливались, за нарушение правил съемочные группы штрафовались. А потом началась "оттепель", съемки потихоньку начали восстанавливаться. Но все равно было сложно. Специалисты мигрируют с площадки на площадку, и, если один заболел - начинается цепная реакция. Это усложняет и удорожает процесс. Но у нас никто не заболел, внешние факторы никак на нас не повлияли.

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Вы сыграли десятки экшен-сцен в новом сезоне сериала. Со временем привыкаешь к такому или адреналин продолжает зашкаливать?

Адреналин зашкаливает. В любом случае риск есть. С нами всегда на площадке консультанты, каскадеры, пиротехники. Они выполняют опасную и ответственную работу. На площадке они - герои, но в жизни очень скромные люди. Я думаю, именно о них нужно снимать документальные фильмы. Я знаю потрясающую историю о постановщике трюков, который несколько лет назад умер от сердечного приступа. Он работал во многих украинских проектах, нагрузка была бешеной, и он не выдержал. Но его дети продолжили дело отца. В третьем сезоне "Ментовские войн" они приезжали и ставили нам бои, каскадерские сцены.

Вы 12 лет шли к первой большой роли в кинопроекте, что или кто помог вам не сдаться?

Преподаватель по актерскому мастерству Нина Николаевна Гусакова сыграла в моей жизни большую роль. Она не просто научила меня профессии, но и воспитала. Однажды сказала: если тебе плохо в жизни - работай, если тебе очень плохо - много работай. На любые проблемы одно решение - профессия.

Кто, по вашему мнению, задает тренд на украинском кинорынке?

Кино - творчество коллективное, поэтому выделить конкретную фамилию я не могу. Современный украинский кинематограф хорошо набирает темп и движется в правильном направлении. Но у тех, кто работает в этой сфере, очень много препятствий: коммерческое кино, сериальное производство, и тому подобное. Им нужно сцепив зубы делать то, что они делают, и это обязательно принесет свою пользу. Автор: прес-служба 2+2 Актеры Артем Позняк, Сергей Листунов и Богдан Юсипчук на съемках

Вы думаете снять что-то свое?

Очень скоро, надеюсь стану режиссером кино. К слову, сейчас я заканчиваю писать сценарий к четырехсерийного фильма.

Что вас больше всего огорчает и захватывает в украинском кинопроизводстве?

Огорчает правило бизнеса - спрос рождает предложение. Кинематограф должен воспитывать, но пока это правило у нас не всегда работает. В кино и на экране очень много продукта, который разрушает. Поэтому моя мечта, чтобы наши фильмы и телепродукты насыщали зрителя. Вдохновляет наш оптимизм, несмотря на все препятствия, дает силы продолжать свою работу. Оптимизм творческих людей, которые работают в украинском кинопроизводстве захватывает и поражает. Я думаю, в этом наша сила.

Раньше у вас была театральная компания. Вы не скучаете?

Очень скучаю. Но пандемия не позволяет собрать полный зал. В театре все математически. Сколько мест - такой заработок. За счет билетов, ты пытаешься окупить гастроли, декорации и вложить средства в будущие проекты.

Артем Позняк - актер театра и кино, телеведущий, педагог. Родился 31 августа 1982 года в Киеве. В 2010 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого - факультет режиссуры и хореографии. С 2010 года - актер, художественный руководитель и режиссер театра "Licum". С 2016 года - преподаватель актерского мастерства и режиссуры в Киевской эстрадно-цирковой академии. С 2006 года снимается в кино. Первые роли были эпизодическими и второстепенными. Первую главную роль - эксперта-дознавателя Игоря Толстунова - сыграл в 2015-м в уголовном детективе "Отдел 44".