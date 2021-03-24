Фильм "Пропавшая грамота" выложили на Youtube в 4К

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
1 Просмотров: 468
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 162
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 594
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 720
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 792
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 783
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 369
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 315
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
4
5
9
8
4
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Объявили победителей премии &quot;Грэмми-2021&quot;
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию &quot;Золотой глобус&quot;
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
&quot;Исчезает советский образ мужеподобной писательницы&quot; - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
Видео
Все видео
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
DakhaBrakha имеет все шансы на премию "Грэмми" - музыкальный критик
DakhaBrakha имеет все шансы на премию "Грэмми" - музыкальный критик
Вернулась на родину и встретила мужчину, которого когда-то любила
Вернулась на родину и встретила мужчину, которого когда-то любила
Все говорят на государственном. Через некоторое время уровень владения языком растет
Все говорят на государственном. Через некоторое время уровень владения языком растет
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Интервью
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
1 Просмотров: 468
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 162
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 531
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 720
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 792
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 72
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
среда, 24 марта 2021 17:26

Фильм "Пропавшая грамота" выложили на Youtube в 4К

  Комментировать

Фильм "Пропавшая грамота" 1972 года оцифровали и выложили на Youtube в качестве 4К. Лента доступна для бесплатного просмотра.

Обработали с помощью программ TopazLabs Video Enhance AI и Davinci Resolve. Качество видео позволяет просматривать фильм на больших экранах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Довженко-Центр вернул в Украину утерянный фильм

"Пропавшая грамота" - украинский фильм режиссера Бориса Ивченко. Приключенческая комедия о путешествии казаков Василия и Андрея с гетманской грамотой к царице в Петербург. Главные роли сыграли Иван Миколайчук, Федор Стригун, Лидия Белозерова, Земфира Цахилова.

В основе сюжета одноименный рассказ Николая Гоголя, но от оригинала осталось мало. Сценарист Иван Драч переписывал текст 7 или 8 раз. Некоторые эпизоды пришлось выбросить из-за нехватки средств, еще какие-то - не понравились чиновникам. Среди всего московским цензорам не понравился немецкий акцент царицы. Ее слова приказали переозвучить на украинском. После многочисленных правок фильм не разрешили показывать. Вышел на экраны через 12 лет.

"Очень тяжело "Пропавшая грамота" давалась. Я 6 или 7 вариантов киносценария имел ,он все время не проходил цензуру, - говорил в интервью Gazeta.ua поэт и сценарист Иван Драч. - Власти не нравилось ироническое отношение к царице Екатерине II. Практически весь этот фильм поставил Иван Миколайчук. Был там в главной роли и взял на себя миссию свести фильм вместе.

Съемочная группа, как всегда на таких киносъемках, шутила, выпивала, гуляла. А как раз должны были менять Шелеста на Щербицкого, должен был прийти его идеолог Маланчук - очень злой человек. Я поехал на киносъемки в Полтавскую область и им сказал: "Ребята, хотите иметь фильм - бросьте пить и гулять. Возьмитесь и за месяц сделайте все, что вы можете. Потому что вас закроют". Они меня послушали, мобилизовались и досняли этот фильм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выберут лучший украинский фильм и сериал года

В Москве его посмотрели и пустили очень малым тиражом, а потом и вообще закрыли. Пленки были уничтожены. Но его спас один партийный деятель. Был такой председатель совета министров при Щербицком Ляшко - маленький человечек из Донбасса. Этот фильм ему нравился, и он, когда приезжали к нему гости из Казахстана или Польши, после рюмки говорил: "Давайте этих "казачков" посмотрим". И показывал им "Пропавшую грамоту". Так этот фильм существовал на экране как "казачки" и сохранился только потому, что последняя его копия была у Ляшко. Когда позже искали, нигде его не могли найти. Только у Ляшко в ящике".

Автор: Кіноріум
  Иван Миколайчук и Федор Стригун выполняют роли казаков Василия и Андрея в комедии "Пропала грамота" 1972-го. После боя с басурманами возвращаются домой в Диканьку. Отдых прерывают двое посланцев, которые приказывают доставить российской царице грамоту от гетмана, по сюжету.
Иван Миколайчук и Федор Стригун выполняют роли казаков Василия и Андрея в комедии "Пропала грамота" 1972-го. После боя с басурманами возвращаются домой в Диканьку. Отдых прерывают двое посланцев, которые приказывают доставить российской царице грамоту от гетмана, по сюжету.

"Я пересматривала "Пропавшуюю грамоту" много раз. Это тот фильм, который подкупил украинской иронией. Он театральный. Мне очень нравится наша украинская театральность, когда она сделана со вкусом. Вплоть хочется, чтобы современные режиссеры сделали римейк "Пропавшей грамоты", но годный, - говорит в интервью Gazeta.ua кинокритик Марьяна Янкевич. - Мне больше всего нравятся очень классно прописанные диалоги между персонажами и игра актеров. Это не исторический и не реалистичный фильм. Это выдумка, сказка, в которой существуют наши персонажи: ты будешь казаком, ты будешь чертом. То есть по сути перед нами вертеп.

Украинский театр в виде вертепа исторически начинался от бурс и семинарий. Мне кажется, что этот фильм отсылает к семинаристам, которым раздают эти роли. Эта театральщина присуща украинцам, и этого не надо сторониться. Этот фильм мистифицированный, и в этом его прекрасность. Люди любят мистификации, наши люди, несмотря на запреты религии, в первую очередь только к гадалкам и ходят. Здесь есть ведьмы-соблазнительницы, черти, казаки. Это определенная наша культура, украинскость, которую мы забываем и которую бы хотелось сохранить.

"Пропвшая грамота" - это также перечеркивание шароварщины, которую при Союзе все ассоциировали с украинцами. Есть в нем теплота. Мне приятно смотреть этот фильм. Сейчас эта стилистика уже устарела, но как фильм в определенном историческом контексте, эта лента является отражением украинского культурного пласта в кино".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фильм "Пропавшая грамота" выложили на Youtube в 4К». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Две пули в сердце: лидера "Правого сектора-Запад" расстреляли возле кафе

Силовики выгнали монахов из монастыря

Возле Аляски разлили 40 т нефти

Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

За нарушение языкового закона ввели двухмесячный арест

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Недовольных властью расстреляли в пещере

Умер дирижер хора им. Веревки

Придворные офицеры задушили царя

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 23193
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 10467
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 8046
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 1 Просмотров: 7362
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6255
Культура
Полтавская ОГА продвигает вышивку "белым по белому" к нематериальному наследию ЮНЕСКО
Полтавская ОГА продвигает вышивку "белым по белому" к нематериальному наследию ЮНЕСКО Просмотров: 63
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
4
 Просмотров: 225
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
 Просмотров: 108
Театр приобрел через тендер пирожок за 8 гривен
Театр приобрел через тендер пирожок за 8 гривен 1 Просмотров: 369
Киану Ривз экранизирует жестокий комикс
Киану Ривз экранизирует жестокий комикс Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
4
Протест под ОП: начались преследования организаторов
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
Голосов: 59
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть