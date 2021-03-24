Фильм "Пропавшая грамота" выложили на Youtube в 4К

Фильм "Пропавшая грамота" 1972 года оцифровали и выложили на Youtube в качестве 4К. Лента доступна для бесплатного просмотра.

Обработали с помощью программ TopazLabs Video Enhance AI и Davinci Resolve. Качество видео позволяет просматривать фильм на больших экранах.

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"Пропавшая грамота" - украинский фильм режиссера Бориса Ивченко. Приключенческая комедия о путешествии казаков Василия и Андрея с гетманской грамотой к царице в Петербург. Главные роли сыграли Иван Миколайчук, Федор Стригун, Лидия Белозерова, Земфира Цахилова.

В основе сюжета одноименный рассказ Николая Гоголя, но от оригинала осталось мало. Сценарист Иван Драч переписывал текст 7 или 8 раз. Некоторые эпизоды пришлось выбросить из-за нехватки средств, еще какие-то - не понравились чиновникам. Среди всего московским цензорам не понравился немецкий акцент царицы. Ее слова приказали переозвучить на украинском. После многочисленных правок фильм не разрешили показывать. Вышел на экраны через 12 лет.

"Очень тяжело "Пропавшая грамота" давалась. Я 6 или 7 вариантов киносценария имел ,он все время не проходил цензуру, - говорил в интервью Gazeta.ua поэт и сценарист Иван Драч. - Власти не нравилось ироническое отношение к царице Екатерине II. Практически весь этот фильм поставил Иван Миколайчук. Был там в главной роли и взял на себя миссию свести фильм вместе.

Съемочная группа, как всегда на таких киносъемках, шутила, выпивала, гуляла. А как раз должны были менять Шелеста на Щербицкого, должен был прийти его идеолог Маланчук - очень злой человек. Я поехал на киносъемки в Полтавскую область и им сказал: "Ребята, хотите иметь фильм - бросьте пить и гулять. Возьмитесь и за месяц сделайте все, что вы можете. Потому что вас закроют". Они меня послушали, мобилизовались и досняли этот фильм.

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В Москве его посмотрели и пустили очень малым тиражом, а потом и вообще закрыли. Пленки были уничтожены. Но его спас один партийный деятель. Был такой председатель совета министров при Щербицком Ляшко - маленький человечек из Донбасса. Этот фильм ему нравился, и он, когда приезжали к нему гости из Казахстана или Польши, после рюмки говорил: "Давайте этих "казачков" посмотрим". И показывал им "Пропавшую грамоту". Так этот фильм существовал на экране как "казачки" и сохранился только потому, что последняя его копия была у Ляшко. Когда позже искали, нигде его не могли найти. Только у Ляшко в ящике".

Автор: Кіноріум Иван Миколайчук и Федор Стригун выполняют роли казаков Василия и Андрея в комедии "Пропала грамота" 1972-го. После боя с басурманами возвращаются домой в Диканьку. Отдых прерывают двое посланцев, которые приказывают доставить российской царице грамоту от гетмана, по сюжету.

"Я пересматривала "Пропавшуюю грамоту" много раз. Это тот фильм, который подкупил украинской иронией. Он театральный. Мне очень нравится наша украинская театральность, когда она сделана со вкусом. Вплоть хочется, чтобы современные режиссеры сделали римейк "Пропавшей грамоты", но годный, - говорит в интервью Gazeta.ua кинокритик Марьяна Янкевич. - Мне больше всего нравятся очень классно прописанные диалоги между персонажами и игра актеров. Это не исторический и не реалистичный фильм. Это выдумка, сказка, в которой существуют наши персонажи: ты будешь казаком, ты будешь чертом. То есть по сути перед нами вертеп. Украинский театр в виде вертепа исторически начинался от бурс и семинарий. Мне кажется, что этот фильм отсылает к семинаристам, которым раздают эти роли. Эта театральщина присуща украинцам, и этого не надо сторониться. Этот фильм мистифицированный, и в этом его прекрасность. Люди любят мистификации, наши люди, несмотря на запреты религии, в первую очередь только к гадалкам и ходят. Здесь есть ведьмы-соблазнительницы, черти, казаки. Это определенная наша культура, украинскость, которую мы забываем и которую бы хотелось сохранить. "Пропвшая грамота" - это также перечеркивание шароварщины, которую при Союзе все ассоциировали с украинцами. Есть в нем теплота. Мне приятно смотреть этот фильм. Сейчас эта стилистика уже устарела, но как фильм в определенном историческом контексте, эта лента является отражением украинского культурного пласта в кино".