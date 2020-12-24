"Пропавшая грамота" - это вертеп на большом экране

Кадр из фильма "Пропала грамота"

Известный фильм Бориса Ивченко "Пропавшая грамота" (1984) конокритик Марьна Янкевич называет своеобразным вертепом в мире кино. Он в советское время смог перечеркнуть все шароварные клише - говорит она.

"Я пересматривала ее много раз. Это тот фильм, который подкупил украинской иронией. Он театральный. Мне очень нравится наша украинская театральность, когда она сделана со вкусом. Вплоть хочется, чтобы современные режиссеры сделали римейк "Пропавшей грамоты", но годный.

Мне больше всего нравятся очень классно прописанные диалоги между персонажами и игра актеров. Это не исторический, и не реалистичный фильм. Это выдумка, сказка, в которой существуют наши персонажи: ты будешь казаком, ты будешь чертом. То есть, по сути перед нами вертеп.

Украинский театр в виде вертепа исторически начинался от бурс и семинарий. Мне кажется, что этот фильм отсылает к семинаристам, которым раздают эти роли. Эта театральщина очень присуща украинцам, и этого не надо сторониться. Этот фильм мистифицированный, и в этом его прекрасность. Люди любят мистификации, наши люди, несмотря на запреты религии, в первую очередь только к гадалкам и ходят. Здесь есть ведьмы-соблазнительницы, черти, казаки. Это определенная наша культура, украинскость, которую мы забываем и которую бы хотелось сохранить.

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"Пропвшая грамота" - это также перечеркивание шароварщины, которую при Союзе все ассоциировали с украинцами. Есть в нем теплота. Мне приятно смотреть этот фильм. Сейчас эта стилистика уже устарела, но как фильм в определенном историческом контексте, - этот фильм является отражением украинского культурного пласта в кино ", - отмечает Марьяна Янкевич.

"Пропавшая грамота" - украинский художественный фильм кинорежиссера Бориса Ивченко отчасти основанный на одноименном рассказе Николая Гоголя. Производство фильма завершилась в 1972 году, но впервые он был представлен зрителям только в начале в восьмидесятых. Сразу после представления окончательной версии ленты в 1972 году партийным чиновникам-цензорам ее было запрещено к показу. Руководству Киностудии Довженко несколько "идеологически" не понравилась конечная версия фильма, что фильм был "положен на полку" на более 10 лет.