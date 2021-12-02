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четверг, 02 декабря 2021 11:56

Фильм о протестах в Беларуси, в котором сыграли артисты оппозиционного театра, номинировали на Оскар

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Фильм о протестах в Беларуси, в котором сыграли артисты оппозиционного театра, номинировали на Оскар
Courage Алексея Полуяна номинировали на "Оскар". Фото: facebook.com/aliaksei.paluyan

Дебютную ленту Courage белорусского режиссера Алексея Полуяна выдвинули на Оскар в категории "Лучший документальный фильм". Фильм рассказывает о прошлогодних протестах в Беларуси.

Кинокартина попала в лонг-лист премии. Об этом сообщил Полуян в Facebook.

Главные роли сыграли три актера оппозиционного белорусского "Свободного театра" - Марина Якубович, Павел Городницкий и Денис Тарасенко. Премьера фильма состоялась в июне этого года. Также его показали на кинофестивале Berlinale.

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Courage - это полнометражный дебют молодого белорусского режиссера Алексея Полуяна. Тема фильма и его сюжет - протесты, которые начались в Беларуси после выборов президента 9 августа 2020 года.

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