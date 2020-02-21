Фильм "Белое солнце пустыни" космонавты смотрели перед стартом

Самый известный фильм кинорежиссера Владимира Мотыля - "Белое солнце пустыни"

21 февраля 2010 в больнице на 83-м году ушел из кинорежиссер Владимир Мотыль. Его самые известные картины "Белое солнце пустыни", "Женя, Женечка и" катюша "," Звезда пленительного счастья ".

2007 года режиссер снял последний фильм "Багровый цвет снегопада". В нем показал историю женщины, которая посвятила жизнь мести за убитого большевиками мужа. Сценарий написал сам. За основу положил историю жизни своих родителей. Когда Владимир Мотыль было 3 года, его отец погиб на Соловках.

Военный по тематике фильм "Женя, Женечка и" катюша "в 1967-м вызвал скандал в советских цензоров. Киночиновники вынес Вердикт-приговор, Мотыль в советском кино больше не будет. Но как-то обошлось.

Недовольство вызвала и кинолента "Белое солнце пустыни", и приглашение на съемки больного актера Павла Луспекаева. Фильм повезли на показ генсеку Брежневу. И только его личное разрешение снял последнюю цензурный запрет на кинопрокат. Фильм снятый по всем канонам классического вестерна. Некоторые критики называли картину "истерном", поскольку ее действие происходит в Средней Азии во время гражданской войны. Сложилась традиция, согласно которой советские и российские космонавты в последний вечер перед стартом непременно смотрели "Белое солнце пустыни".

Но все же всенародно любимый фильм по неизвестным причинам был не в чести у партийного и кинематографического начальства.

В этот день в 1930 году родился Георгий Якутович. Известен как график и книжный иллюстратор. Он вернул украинской гравюре эпичность, обратился к народным мотивам. Работал как художник-постановщик над фильмом "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.