Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит

Фото: из коллекции Сергея Якутовича

В этот день в 1930 году родился Георгий Якутович. Известен как график и книжный иллюстратор. Он вернул украинской гравюре эпичность, обратился к народным мотивам.

Работал как художник-постановщик над фильмом "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. В 1967 году оформил и саму книгу Михаила Коцюбинского. И мир увидел издание "Теней..." с его иллюстрациями. В 1971 году работал с Иваном Миколайчуком в команде фильма "Захар Беркут" Леонида Осыки, это стало второй работой Якутовича в кинопроизводстве.

"Он не просто художник, а художник мыслящий. Можно было бы найти, пожалуй, более талантливого, чем он, но более вдумчиво - нет. Он привел нас в Карпаты как гид. Они ему знакомы. Он спас нас от пейзанства, от фальши", - оценивал Параджанов вклад Якутовича.

Gazeta.ua предлагает вашему вниманию несколько работ выдающегося украинского художника.

Художницу Аллу Горскую называли душой шестидесятников. Она дружила с Василием Стусом, Евгением Сверстюком, семьей Свитлычных, Вячеславом Чорноволом. Не признавала ограничений в творчестве, свободе слова и мысли.