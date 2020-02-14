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пятница, 14 февраля 2020 13:01

Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит
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Портрет Сергея Параджанова, 1964, цветная линогравюра
Фото: из коллекции Сергея Якутовича
Под Рождество. Иван и Палагна на молитве. Иллюстрация "Тени забытых предков"
Колдунья, 1990, линогравюра
Мария Иллюк, 1986, линогравюра

В этот день в 1930 году родился Георгий Якутович. Известен как график и книжный иллюстратор. Он вернул украинской гравюре эпичность, обратился к народным мотивам.

Работал как художник-постановщик над фильмом "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. В 1967 году оформил и саму книгу Михаила Коцюбинского. И мир увидел издание "Теней..." с его иллюстрациями. В 1971 году работал с Иваном Миколайчуком в команде фильма "Захар Беркут" Леонида Осыки, это стало второй работой Якутовича в кинопроизводстве.

"Он не просто художник, а художник мыслящий. Можно было бы найти, пожалуй, более талантливого, чем он, но более вдумчиво - нет. Он привел нас в Карпаты как гид. Они ему знакомы. Он спас нас от пейзанства, от фальши", - оценивал Параджанов вклад Якутовича.

Gazeta.ua предлагает вашему вниманию несколько работ выдающегося украинского художника.

Художницу Аллу Горскую называли душой шестидесятников. Она дружила с Василием Стусом, Евгением Сверстюком, семьей Свитлычных, Вячеславом Чорноволом. Не признавала ограничений в творчестве, свободе слова и мысли.

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Дата
14
февраля

Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит

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