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пятница, 04 мая 2018 18:44

Евровидение-2018 будут комментировать 3 участницы конкурса от Украины

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Евровидение-2018 будут комментировать 3 участницы конкурса от Украины
Джамала будет комментировать финал Евровидения с Тимуром Мирошниченко. Фото: Podrobnosti

Комментаторами песенного конкурса Евровидение-2018 на канале UA:Первый станут три украинские певицы, которые принимали участие в конкурсе: Мария Яремчук, Алеша и Джамала, сообщает OGAE Ukraine.

Исполнительницы поочередно присоединятся к ведущему Тимуру Мирошниченко. Он комментирует трансляции Евровидения с 2005 года.

"Первый полуфинал мы будем работать с Марией Яремчук, второй - с Алешей. И в финале ко мне присоединится Джамала. Более того, мы будем не только комментировать само шоу, мы еще полчаса до начала прямо из фан-зоны будем выходить в прямой эфир, вспоминать те времена, когда они выходили на сцену Евровидения, делать какие-то прогнозы или анализ того, что нас ждет", - рассказал Тимур Мирошниченко.

Ранее в паре с Тимуром Мирошниченко работала ведущая Татьяна Терехова.

Транслировать Евровидение будет и телеканал СТБ. Его будет комментировать телеведущий и комик Сергей Притула.

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Певица Алеша участвовала в конкурсе 2010-го с песней Sweet People. В финале заняла 10-е место. 2014-го Мария Яремчук оказалась на 6 строчке. Джамала, которая выступала на Евровидении-2016 победила в песенном конкурсе.

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Дата
04
мая

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