Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда

Автор: Тарас Подолян Наталія КРИВДА, 54 роки, філософиня, культурологиня. Понад 25 років викладає історію культури, міфологію, філософію культури. З 2009-го працює академічною директоркою Единбурзької бізнес-школи в Україні. Експертка Українського культурного фонду.

Российско-украинская война – это война различных типов культур, ценностей, цивилизационных подходов к миру, в том числе проектов истории. По одну сторону линии разграничения – Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая. Об этом рассказала философ, академический директор Эдинбургской бизнес-школы в Украине Наталья Кривда в программе "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

"Недавно несколько скандинавских музеев переписали таблички с атрибуцией под произведениями Малевича. Теперь написано не "русский", а "украинский художник". Это большая работа. Ее эффективность можно оценить через несколько лет, спросив рядового европейца: а кто такой Малевич? Это одно из главных задач Украинского института, который должен проводить систематическую, эффективную работу по представлению Украины за рубежом," – говорит философиня.

Наталья Кривда была научной консультанткой выставки "Большая семерка" в Музее истории Киева. Впервые в одной экспозиции собрали работы Александра Архипенко, Михаила Бойчука, Анатолия Криволапа, Казимира Малевича, Георгия Нарбута, Марии Примаченко, Тараса Шевченко. Эти художники вошли в рейтинг "100 великих украинцев".

"Они отражают нашу идентичность. Несмотря на то, что мы много сотен лет существуем как нация культурная, как политическая вызревали достаточно долго. События 1991 года, Оранжевая и Революция достоинства помогли украинцам вырасти, сформировать набор ценностей, ради которых готовы жить и умирать, – объясняет Наталья Кривда. – Поляк по происхождению Малевич на допросе в НКВД назвал себя украинцем. Это тоже форма протеста. Человек противопоставляет себя системе, говоря, что он из другого мира. Бойчука, его семью, учеников и последователей советская власть расстреляла в 1937 году. Их картины уничтожены. Всего несколько десятков сохранилось. Это тоже о верности своим принципам. Украинскость – то, ради чего этот человек жил, творил и, в конечном итоге защитила стоимостью своей жизни."

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2 февраля на YouТube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Разговор по-украински" из разговора с философом Владимиром Ермоленко. В следующих выпусках общались с писателем Станиславом Асеевым, журналистом и публицистом Павлом Казариным, директором "Мистецкого Арсенала" Олесей Островской-Лютой и режиссером Натальей Ворожбит. Вместе изгостямы программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда рухатисяУкраини. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.