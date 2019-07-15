Элизабет Бэнкс снимет мультсериал о "Флинстоунах"

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 450
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 567
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2817
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1233
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 756
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1881
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1638
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5518
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 945
Фото
Все фото
13
3
8
25
3
Стартовал Одесский кинофестиваль: фото с красной дорожки
Стартовал Одесский кинофестиваль: фото с красной дорожки
Что нужно знать о музыкальном фестивале UPark Festival
Что нужно знать о музыкальном фестивале UPark Festival
Художник создает невероятные 3D-муралы
Художник создает невероятные 3D-муралы
От Триполья до Киевской Руси - в столичном музее открылась выставка древностей
От Триполья до Киевской Руси - в столичном музее открылась выставка древностей
Русалочку Ариэль сыграет темнокожая актриса
Русалочку Ариэль сыграет темнокожая актриса
Видео
Все видео
Рассекретили актерский состав 9-го сезона "Американской истории ужасов"
Рассекретили актерский состав 9-го сезона "Американской истории ужасов"
Брат за брата: назвали имя хедлайнера, который заменит A$AP Rocky на Atlas Weekend
Брат за брата: назвали имя хедлайнера, который заменит A$AP Rocky на Atlas Weekend
Покажут заграницей: права на показ украинской ленты купила HBO
Покажут заграницей: права на показ украинской ленты купила HBO
Показали новый тизер ремейка "Король Лев"
Показали новый тизер ремейка "Король Лев"
"Війнами втомлена, та ніким не зломлена" - Вакарчук презентовал сильную песню об Украине
"Війнами втомлена, та ніким не зломлена" - Вакарчук презентовал сильную песню об Украине
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 450
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1566
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 756
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2538
Колонка
Наталія Литвиненко
Наталія Литвиненко
14 июля 2019
Просмотров: 711
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
понедельник, 15 июля 2019 15:50

Элизабет Бэнкс снимет мультсериал о "Флинстоунах"

  Комментировать
Элизабет Бэнкс снимет мультсериал о &quot;Флинстоунах&quot;
Мультсериал "Флинстоуны" выходил в 1960-х на американском телеканале ABC. thestar.com

Американская атриса и режиссер Элизабет Бэнкс планирует поставить анимационный сериал для взрослых по мотивам многосерийного мультфильма "Флинстоуны", что выходил в 1960-1966 гг.

Проект еще разрабатывается, дата выхода неизвестна. Режиссер отмечает, что сериал основан на оригинальной идее с участием персонажей из "Флинстоунов".

Фред и его семья живут в вымышленном Каменном веке, по сюжету. Это карикатура на Америку 1950-х. В 1994-м вышел полнометражный фильм "Флинстоуны", где главные роли исполнили Холли Берри и Джон Гудман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дворецкий Бэтмена оказался секретным агентом: главные сериалы июля

14 октября выйдет американский блокбастер "Ангелы Чарли" с Кристен Стюарт в одной из главных ролей. Режиссером выступила американская актриса Элизабет Бэнкс.

В Америке действует элитное детективное агентство под управлением богача Чарльза Таунсенда. На него работают 3 молодых девушки, которых прозвали "Ангелами Чарли". Среди них ученая, тусовщица и военная, по сюжету.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Элизабет Бэнкс снимет мультсериал о "Флинстоунах"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

На Донбассе начались массовые забастовки

Театр побудовали на месте церкви

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 37213
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 33031
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу Просмотров: 27383
Что есть, что нет: &quot;голые&quot; купальники на пике моды
Что есть, что нет: "голые" купальники на пике моды
6
 Просмотров: 19089
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 13077
Культура
Нашли 3 неизданных сценария Стэнли Кубрика
Нашли 3 неизданных сценария Стэнли Кубрика Просмотров: 117
Кит Харингтон и Натали Портман сыграли у Ксавье Долана
Кит Харингтон и Натали Портман сыграли у Ксавье Долана Просмотров: 225
Режиссер "Бэтмена против Супермена" создаст аниме для Netflix
Режиссер "Бэтмена против Супермена" создаст аниме для Netflix Просмотров: 72
Ее 13 романов об Анжелике перевели на 30 языков
Ее 13 романов об Анжелике перевели на 30 языков
 Просмотров: 432
Олег пишет новые тексты, здоровье в норме - адвокат Сенцова
Олег пишет новые тексты, здоровье в норме - адвокат Сенцова Просмотров: 90
Больше всего комментируют
9
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
5
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
5
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
4
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
3
СБУ раскрыла схему хищения на ремонте дорог
Голосов: 1007
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua