Элизабет Бэнкс снимет мультсериал о "Флинстоунах"

Мультсериал "Флинстоуны" выходил в 1960-х на американском телеканале ABC. thestar.com

Американская атриса и режиссер Элизабет Бэнкс планирует поставить анимационный сериал для взрослых по мотивам многосерийного мультфильма "Флинстоуны", что выходил в 1960-1966 гг.

Проект еще разрабатывается, дата выхода неизвестна. Режиссер отмечает, что сериал основан на оригинальной идее с участием персонажей из "Флинстоунов".

Фред и его семья живут в вымышленном Каменном веке, по сюжету. Это карикатура на Америку 1950-х. В 1994-м вышел полнометражный фильм "Флинстоуны", где главные роли исполнили Холли Берри и Джон Гудман.

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14 октября выйдет американский блокбастер "Ангелы Чарли" с Кристен Стюарт в одной из главных ролей. Режиссером выступила американская актриса Элизабет Бэнкс. В Америке действует элитное детективное агентство под управлением богача Чарльза Таунсенда. На него работают 3 молодых девушки, которых прозвали "Ангелами Чарли". Среди них ученая, тусовщица и военная, по сюжету.