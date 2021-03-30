Экспонаты Лувра отныне можно увидеть онлайн

Парижский музей Лувр представил онлайн большую часть экспонатов.
Коллекцию можно увидеть в новой художественной базе данных, которую создал музей, сообщили на специальном сайте Лувра, передает корреспондент "Укринформа".
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Оцифровали более 480 тыс. экспонатов с соответствующими иллюстрациями и описанием, в частности обнародовали произведения искусства, хранящиеся в хранилищах.
Создать базу решили из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Лувр закрыт для физического посещения.
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