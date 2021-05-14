Эксперт объяснил роль главной музыкальной премии Украины

Группа The Hardkiss получила пять наград нынешней национальной музыкальной премии YUNA. Десятую юбилейную церемонию провели в киевском Дворце "Украина" 12 мая. Фото: facebook.com

Премия YUNA отражает среднюю температуру по палате на современной музыкальной сцене Украины.

Об этом говорит директор по развитию премии Игорь Панасов. Рассказал Gazeta.ua о миссии и особенностях национальной музыкальной награды.

12 мая жюри YUNA определило главных отечественных артистов прошлого года. The Hardkiss получили больше всего статуэток. Их признали лучшими в пяти категориях: "рок-группа", "концертное шоу", "менеджмент артиста", "дуэт/коллаборация", "песня к фильму".

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"Нет ни одной премии в Украине такого рода, как YUNA, - говорит Панасов. - Отличие в том, что вручается по итогам голосования медиаэкспертов. В жюри - 79 человек. Это работники радио и телевидения и журналисты. Постоянно работают с большим потоком музыкальной информации. Перед ними картина происходящего на отечественной сцене. Призы является результатом их общего мнения и выводов.

Во всех других премиях жюри набираются по случайному принципу. Например, на M1 Music Awards никакого вообще нет. Победителей там определяют по рейтингу просмотров на отдельном телеканале.

YUNA пытается демонстрировать состояние музыкального рынка. Именно поэтому здесь аж 17 номинаций, которые раскладываются по разным жанрам, сегментам. Мало кто помнит, что The Hardkiss стали "открытием года" в 2013-м, когда только начинали. Жюри уже тогда заметило, что группа имеет потенциал стать чем-то большим. Впоследствии в этой категории также побеждали Onuka, Kazka, Jerry Heil. Это показывает, что эксперты внимательно следят, кто больше всех работает над собой и своей музыкой.

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Артистам премия важна для узнаваемости. Добавляет больше внимания. Медиа об этом расскажут своим аудиториям. Не факт, что все сразу бросятся слушать, например, Tvorchi (дуэт из Тернополя отметили как "лучшую поп-группу", за "лучший электронный хит" и "лучший альбом". - Gazeta.ua). Но хотя бы название запомнят. Когда группа будет появляться на каких-то телеэфирах или в интернете - люди вспомнят, заинтересуются.

Не менее важен другой аспект. Музыканты ценят то, что эксперты дают им такую ​​оценку. Для артиста важно, если его выбрали лучшим люди, которые ежегодно слушают тысячи песен. Это добавляет стимула работать дальше.

Проговаривали этот момент с Андреем Хлывнюком (лидер группы "Бумбокс". - Gazeta.ua). Он говорит: "Артисты поют для людей. Но если будем думать только о полных залах, то в какой-то момент забудем об ориентирах и критическом отношении к себе. Эксперты же выбирают по принципам инновационности, актуальности, профессионализма. Поэтому премия дает определенные критерии для музыканта и совсем другие стимулы, чем народная любовь, которая тоже важна. Признание в профессиональной среде и среди слушателей - два разные стороны одной медали".

Полную версию интервью с Игорем Панасовым читайте на Gazeta.ua.

Национальную профессиональную музыкальную премию YUNA создали в 2011-м. Ежегодно награждает лучших исполнителей. В этом году - в десятый раз. Церемония проходила в столичном Дворце "Украина". Назвали лауреатов в 17 номинациях. "В очередной раз мы видим почти те же лица, которые выигрывают. The Hardkiss уже не знают, где прятать статуэтки. Монатик в очередной раз лучший исполнитель. alyona alyona будто только что появилась, а уже воспринимается так, будто была здесь всю жизнь. Диковинкой стала победа TVORCHI аж в трех категориях, но это как раз и есть результат запроса на новые лица на поп-сцене. Мне кажется очень важным понимать, что YUNA - это премия, которая оценивает украинскую поп-музыку именно как индустрию. И когда начинаешь смотреть на артистов с этого ракурса, а не с позиции творческой целостности, то становится понятно, что по большинству номинаций результаты действительно совпадают с действительностью", - пишет музыкальный критик, член жюри премии Алексей Бондаренко.