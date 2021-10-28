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четверг, 28 октября 2021 00:59

Екатерина Кухар и Александр Стоянов покажут праздник балета и высокой моды
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Балету "Жизель" в этом году исполняется 180 лет
Фото: предоставила Екатерина Кухар
Балету "Жизель" в этом году исполняется 180 лет
Балету "Жизель" в этом году исполняется 180 лет
Балету "Жизель" в этом году исполняется 180 лет
Балету "Жизель" в этом году исполняется 180 лет

30 октября в Октябрьском дворце в Киеве состоится праздник балета и высокой моды. Екатерина Кухар и Александр Стоянов исполнят главные партии в мистическом и самом французском балете "Жизель". Событием вечера станет презентация костюмов, созданных для постановки "Жизель", от дизайнера Мальвы Вербицкой.

Балетному хиту "Жизель" в этом году исполняется 180 лет. Артисты в этот вечер на сцене предстанут в совершенно новых образах. Специально к юбилейной дате дизайнер Мальва Вербицкая создала более 30 костюмов для балета: изысканные ткани, ручная высокохудожественная вышивка, неожиданные решения. Волшебство балета никогда не оставляло равнодушным великих творцов: Ко Ко Шанель, Кристиан Диор и многие другие художники высокой моды создавали сказку на балетной сцене. И вот сейчас сценические костюмы для постановки переосмыслила Malva Florea.

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"Жизель" – французский балетный хит уже более 150 лет, лучшая драматическая сказка о любви. В легенде рассказывается история о Виллисах – погибших молодых незамужних девушках, которых предали их возлюбленные. Не выдержав измены, девушки умирали и превращались в мстительных и жестоких духов – Виллис, которые в ночное время суток сводили счеты с молодыми мужчинами кружа их в своем танце до смерти.

21 октября звезды украинского балета танцевали в Днепре два одноактных спектакля "Кармен-сюита" и "Шехерезада". Во время исполнения второго спектакля неожиданно для зрителей и артистов в театре остановили музыку и закрыли занавес. Всех без исключения попросили покинуть в срочном порядке театр и сказали, что здание заминировано.

Автор: Валерия Радзиевская
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