Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали

Фото: предоставила Екатерина Кухар

21 октября звезды украинского балета танцевали в Днепре два одноактных спектакля "Кармен-сюита" и "Шехерезада". Во время исполнения второго спектакля неожиданно для зрителей и артистов в театре остановили музыку и закрыли занавес. Всех без исключения попросили покинуть в срочном порядке театр.

У себя в социальных сетях, в сториз, артисты поделились подробностями.

"Такого еще не было, - пишет Александр Стоянов. - Отработали "Кармен" и неожиданно на коде 2 акта спектакля "Шехерезада", за 7 минут до окончания спектакля, начали закрывать занавес и остановили музыку. Приехала служба безопасности. Кто-то сообщил, что театр заминирован и сейчас в срочном порядке всех артистов и зрителей выводят на улицу".

Прима-балерина сразу вышла на связь со зрителями онлайн и обратилась в своих сториз к ним.

"Мы вынуждены были прервать спектакль "Шехерезада", так как правоохранительные органы окружили театр и сказали, что здание заминировано. Соблюдайте пожалуйста спокойствие, я уверенна, что все хорошо. Честно скажу, что мы очень – очень расстроены, нас просят за 15 минут покинуть здание театра, такое первый раз в моей практике. Не хватает нам артистам локдаунов, карантинов и пандемии, так еще и вот это".

"Стоянов сегодня на сцене не исполнил свои коронные гранд пируэты, зато свои знаменитые туры успел. Я сегодня не смогла для вас второй раз умереть. Но будет повод у нас еще раз приехать и повторить" - обещает прима-балерина.

"За кулисами у нас конечно тоже был целый спектакль. С милицией, с организатора и с артистами, которые не давали во время спектакля закрыть кулисы. Но хорошо, что все хорошо. Обещаем, что скоро вернемся в Днепр с новыми премьерами", - резюмирует Стоянов.

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В следующий раз их дуэт можно будет увидеть 30 октября в балете "Жизель", на сцене Октябрьского дворца в обновленных костюмах от украинского дизайнера Мальвы.

Прима-балерина Екатерина Кухар поделилась, где и как хранит концертные наряды: хитоны, шопеновки, пачки и пуанты. Она призналась, что только за спектакль "Спящая красавица" меняет шесть пачек разного цвета, каждая из которых подчеркивает жизненные события героини.