Джоан Роулинг написала новую книгу под псевдонимом

 
Ексклюзивы
1/5
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
2 Просмотров: 1386
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1071
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 603
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 153
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 8496
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2088
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 9900
"Два месяца делал кальян в виде паровоза" - Виталий Демидюк
"Два месяца делал кальян в виде паровоза" - Виталий Демидюк
Просмотров: 1377
Рассказали, какой интерес Москвы на выборах в Верховную Раду
Рассказали, какой интерес Москвы на выборах в Верховную Раду
Просмотров: 846
Конфликт Холодницкого и Сытника. Откуда ноги растут
Конфликт Холодницкого и Сытника. Откуда ноги растут
1 Просмотров: 1197
Фото
Все фото
4
28
9
11
7
Забытую военную элиту Украины изобразили на плакатах
Забытую военную элиту Украины изобразили на плакатах
Обнаженные тела и сексуальные сцены: открыли эпатажную выставку
Обнаженные тела и сексуальные сцены: открыли эпатажную выставку
&quot;В СС&quot; Викинг &quot;были в командировке&quot; - как воевали украинцы в элитной немецкой дивизии во Вторую мировую
"В СС" Викинг "были в командировке" - как воевали украинцы в элитной немецкой дивизии во Вторую мировую
&quot;Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают&quot; - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
&quot;Хочу для дочери лучшего будущего - потому стал феминистом&quot; - выдали перевод манифеста о равенстве прав
"Хочу для дочери лучшего будущего - потому стал феминистом" - выдали перевод манифеста о равенстве прав
Видео
Все видео
Вирастюк в роли вора: показали трейлер комедии о Святом Николае
Вирастюк в роли вора: показали трейлер комедии о Святом Николае
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Шерлок Холмс возвращается - опубликовали трейлер
Шерлок Холмс возвращается - опубликовали трейлер
Президент умер, да здравствует президент: показали новый тизер "Карточного дома"
Президент умер, да здравствует президент: показали новый тизер "Карточного дома"
"Без обмежень" показали клип с полигона
"Без обмежень" показали клип с полигона
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 63
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1152
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 4986
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9441
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 270
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
понедельник, 01 октября 2018 21:45

Джоан Роулинг написала новую книгу под псевдонимом

  Комментировать
Джоан Роулинг написала новую книгу под псевдонимом
"Смертельный белый" - 4-й роман в серии о детективе Корморона забастовки. Фото: Hypable

Британская писательница Джоан Роулинг издала роман "Смертельный белый" под псевдонимом Роберт Гелбрайт.

Это 4-книга в серии о детективной агентство Корморона забастовки, ветерана войны в Афганистане, пишет The Independent.

Действие книги происходит в 2012-м на фоне Олимпийских игр в Великобритании. В агентство обращается Билли, обеспокоенный молодой человек, который утверждает, что в детстве был свидетелем убийства. В то же время правительственный министр ищет информации о людях, которые шантажируют его.

Роман описывает коррумпированных чиновников, которые злоупотребляют властью, крайних левых антисемитов.

Критики отмечают, что роман имеет присущий произведениям Роулинг большой объем - 647 страниц. Однако центральное для сюжета убийство не происходит до 281 страницы, а автор описывает множество деталей и второстепенных сюжетных линий, которые читатель долго не может связать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребенок Волдеморта: сеть насмешила оптическая иллюзия на платье

Первая книга из серии детективных романов "Зов кукушки" вышла апреле 2013 года. Журналисты заподозрили авторство Роулинг. Лингвистическая экспертиза обнаружила сходство между текстом книг "Зов кукушки" и романами Роулинг "Случайная вакансия" и "Гарри Поттер и Дары смерти". Авторство писательницы подтвердили через 3 месяца после публикации 2-й книги "Шелкопряд". Адвокат писательницы якобы случайно раскрыл ее псевдоним, за что был оштрафован на тысячу фунтов.

"Я скучала по возможности вернуться в начало своей писательской карьеры и поработать в новом жанре, работать без шума, хотела получить честные отзывы. Это был прекрасный опыт, и я хотела, чтобы он длился чуть дольше", - говорила Джоан Роулинг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джоан Роулинг написала новую книгу под псевдонимом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мисс Вселенная&quot; в белоснежном бикини прогулялась с бойфрендом
"Мисс Вселенная" в белоснежном бикини прогулялась с бойфрендом
12
 Просмотров: 145510
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
13
 Просмотров: 85393
Монике Белуччи - 54: лучшие образы итальянского секс-символа
Монике Белуччи - 54: лучшие образы итальянского секс-символа
24
 Просмотров: 26937
Для владельцев &quot;евроблях&quot; подготовили новую ловушку
Для владельцев "евроблях" подготовили новую ловушку Просмотров: 17596
Новые штрафы и включены фары: водителей предупредили об изменениях
Новые штрафы и включены фары: водителей предупредили об изменениях 2 Просмотров: 15184
Культура
Был заядлым курильщиком - исполнилось 9 дней по смерти Богдана Рубчака
Был заядлым курильщиком - исполнилось 9 дней по смерти Богдана Рубчака
 Просмотров: 9
Украинские режиссеры отказались показывать фильмы в Москве
Украинские режиссеры отказались показывать фильмы в Москве 1 Просмотров: 1800
Вирастюк в роли вора: показали трейлер комедии о Святом Николае
Вирастюк в роли вора: показали трейлер комедии о Святом Николае
 Просмотров: 153
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
 Просмотров: 909
Сергей Бабкин выпустил первый украиноязычный альбом
Сергей Бабкин выпустил первый украиноязычный альбом Просмотров: 81
Больше всего комментируют
109
Ницой хочет екзаменуваты жителей Донбасса
14
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
5
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
3
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3
Порошенко поблагодарил Путина
Голосов: 1343
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua