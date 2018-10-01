Джоан Роулинг написала новую книгу под псевдонимом

"Смертельный белый" - 4-й роман в серии о детективе Корморона забастовки. Фото: Hypable

Британская писательница Джоан Роулинг издала роман "Смертельный белый" под псевдонимом Роберт Гелбрайт.

Это 4-книга в серии о детективной агентство Корморона забастовки, ветерана войны в Афганистане, пишет The Independent.

Действие книги происходит в 2012-м на фоне Олимпийских игр в Великобритании. В агентство обращается Билли, обеспокоенный молодой человек, который утверждает, что в детстве был свидетелем убийства. В то же время правительственный министр ищет информации о людях, которые шантажируют его.

Роман описывает коррумпированных чиновников, которые злоупотребляют властью, крайних левых антисемитов.

Критики отмечают, что роман имеет присущий произведениям Роулинг большой объем - 647 страниц. Однако центральное для сюжета убийство не происходит до 281 страницы, а автор описывает множество деталей и второстепенных сюжетных линий, которые читатель долго не может связать.

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Первая книга из серии детективных романов "Зов кукушки" вышла апреле 2013 года. Журналисты заподозрили авторство Роулинг. Лингвистическая экспертиза обнаружила сходство между текстом книг "Зов кукушки" и романами Роулинг "Случайная вакансия" и "Гарри Поттер и Дары смерти". Авторство писательницы подтвердили через 3 месяца после публикации 2-й книги "Шелкопряд". Адвокат писательницы якобы случайно раскрыл ее псевдоним, за что был оштрафован на тысячу фунтов. "Я скучала по возможности вернуться в начало своей писательской карьеры и поработать в новом жанре, работать без шума, хотела получить честные отзывы. Это был прекрасный опыт, и я хотела, чтобы он длился чуть дольше", - говорила Джоан Роулинг.