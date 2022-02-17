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воскресенье, 20 февраля 2022 20:35

Два "Гамлета" и "Собачье сердце" по-украински: заработала театральная онлайн платформа - что там можно посмотреть
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В феврале в Украине запустили первую театральную стриминговую платформу DRAMOX с качественными видеоверсиями спектаклей. На платформе уже доступны спектакли украинских и зарубежных театров.

Онлайн-театр DRAMOX будет работать по принципу знакомых украинскому зрителю стриминговых киноплатформ типа Netflix – зрителю нужно будет проплатить месяц или год пользования. Чтобы будущий пользователь знал, стоит ли ему делать подписку – авторы платформы предусмотрели бесплатный период в течение первых 7 дней.

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Сейчас на платформе DRAMOX доступны для просмотра десятки представлений в постановке 18 театров, среди которых Львовская Национальная опера, Театр им. Леси Украинки, Театр 360 градусов, Театр на левом берегу, Одесский драматический театр им. Василька, театры "КРЫША", "Золотые ворота", "Прекрасные цветы", "Актер" и другие. А также спектакли 15-ти мировых театров с субтитрами на украинском языке.

Украинский репертуар будет постоянно расширяться – каждые две недели будут добавляться новые представления театров со всей страны.

Одним из первых партнеров DRAMOX в Украине стал арт-проект "Театр 360 градусов".

"Когда нам написали с самой крутой мировой платформы DRAMOX и сообщили, что мы в "Театр 360 градусов" снимаем театр так, как еще никто до нас не снимал – я поняла, что они наши единомышленники, партнеры и люди с общими ценностями. Я безгранично радуюсь. , что теперь эта платформа есть в Украине, там есть украинские представления рядом с мировыми театральными хитами", - рассказывает соучредительница и продюсер "Театр 360 градусов" Даша Малахова.

Театр Даши Малаховой "360 градусов" стал партнером в создании платформы DRAMOX
Фото: пресс-служба
На стриминговой платформе есть два представления театра "Золотые ворота"
Радим Горак из Чехии презентовал стриминговую платформу DRAMOX
Презентовали стриминговую платформу DRAMOX
Презентовали стриминговую платформу DRAMOX

Платформа была создана по примеру такого сервиса в Чехии. Половина средств от подписки будет перечисляться театрам, создателям и актерам. В Чехии менее чем за 1 год и 3 месяца с момента запуска платформа собрала 500 тысяч евро для театров страны.

В честь старта в Украине основатели решили поддержать украинскую культуру – первые 2 месяца направят все 100% средств, полученных от просмотра украинских и мировых представлений, в украинские театры.

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"Очень рад, что мы можем предложить зрителям лучше из украинского театра и поддержать украинскую культуру. Нация определяется культурой, и сейчас культура сталкивается с угрозой как со стороны COVID, так и с политической стороны. Мы делаем и будем делать все возможное для максимальной поддержки театра в Украине", – рассказывает Радим Горак – один из основателей DRAMOX.

Автор: dramox.tv
  Презентовали стриминговую платформу DRAMOX
Презентовали стриминговую платформу DRAMOX

Среди репертуара, представленном на платформе – классика и современные постановки. Например, шекспировского "Гамлета" можно посмотреть в постановке театра "Сполек Кашпар" и Стратфордского фестиваля. Украинские театры представлены как киевскими, так и топовыми в других городах. На DRAMOX – два спектакля одесского театра имени Василия Василько. Зрители могут посмотреть "Собачье сердце" в постановке Максима Голенко и "Тени забытых предков".

"С пандемиями, локдаунами все чаще видим, как переносятся спектакли, болеют актеры, люди боятся идти в театр. Все это обусловлено, оправдано. Инициатива такой стриминговой платформы – современная и очень верная. Круто, что наш театр (Одесский музыкально-драматический театр имени Василия Василька - Gazeta.ua) присоединился. DRAMOX - хороший звоночек, что еще больше выходим на европейский уровень.Украинскими театрами интересуются.Подчеркивает, что украинский зритель может стать финансово выгодным, поскольку это бизнес.С тактической стороны это хорошо. Но все же оналйн не заменит живого впечатления от спектакля. Все-таки театр есть театр, это другой вид искусства, чем кино. Но инициатива крутая, многие театры приобщились, очевидно, количество будет увеличиваться", - сказал актер Дикого театра, Одесского театра имени Василия Василько Дмитрий Усов.

DRAMOX – это чешский потоковый сервис. Репертуар онлайн-театра составляет более 200 записей от 132 театров из 22 разных стран, в том числе Берлинской государственной оперы, Английского национального балета, Королевского театра в Мадриде и театра Бобино в Париже. Платформа также предлагает постановки Театра де ля Виль в Париж и Версальской королевской оперы, Лос-Анджелесской оперы, а также спектакли из Шекспировского фестиваля в Канаде. Прямо сейчас на DRAMOX зрители могут посмотреть представления "Лебединое озеро" в исполнении Норвежской национальной оперы и балета, а также "Щелкунчик" от Чешского Национального балета.

DRAMOX можно посмотреть в качестве HD и 4K на телевизорах со smart TV и в приложениях для смартфонов на базе Android и iOS. Месячная подписка стоит 299 грн, а цена годовой подписки составляет 2990 грн.

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