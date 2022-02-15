"Это очень символично": определили лауреата премии имени Леся Курбаса в 2022 году

Режиссер тамара Трунова получила премию Леся Курбаса 2022 года. Фото - Facebook

Сегодня, 15 февраля 2022, определили победителя премии имени Леся Курбаса в 2022 году. Премию присуждают профессиональным режиссерам за весомый вклад в развитие современного театрального искусства Украины. Лауреаткой стала украинский режиссер, главный режиссер Театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра Тамара Трунова. Премию присудили путем открытого голосования в Государственном агентстве по искусствам и художественному образованию.

Об этом сообщили на странице агентства.

Награду Тамаре Труновой присудили за постановку пьесы Н. МакКартни "Дом", премьера которой состоялась в 2021 году на сцене Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Председатель Комитета по присуждению премии имени Леся Курбаса Sergey Vassilev отметил, что в этой постановке режиссер, уже давно успешно работающая в разных театральных жанрах, проявила себя как мастер сценического пространства показав на основе интересных драматических столкновений глубоко психологическую картину.

"Этот спектакль рассказывает об отношениях четырех женщин связанных между собой родственными связями, однако за этой казалось бы бытовой историей скрывается множество драматических коллизий об извечных ценностях человеческой жизни - жажда и страх любви, одиночество среди близких и несбыточность мечты..." - подчеркнул он.

На результаты голосования отреагировала в соцсетях театральная критик Ирина Чужинова. Она отметила, что отличие Тамары Труновой – символическое.

"В этом году (а в общем, как и всегда) много достойных претендентов на премию имени Леся Курбаса- друг друга лучше. Но лучшей все же оказалась Тамара Трунова. В год столетия с основания Художественного объединения "Березиль" Лесем Курбасом премию получает режиссер , которая уже много лет ломает устоявшиеся границы украинского театра и провоцирует на новые мысли и эмоции. По мне - очень символично. Дело Курбаса живет.

P.S. Дальше лично я буду болеть за "Плохие дороги" Натальи Ворожбит и Тамары Труновой, которые вышли в третий тур Национальной премии имени Тараса Шевченко. Но это уже другая история", – написала Ирина Чужинова.

"Смена руководства - классный способ реконструировать театр. Наш кейс с Тамарой Труновой это показал. Фактически имели первый случай, когда киевский театр перешел в другие руки, потому что основатель Эдуард Митницкий ушел из жизни. Это тяжелый процесс, поскольку 40 лет театр существовал под руководством одной человека. Но нам с командой удалось перевыполнить все цели и задачи, которые перед собой ставили. Считаю, что любому театру нужно переосмысление. Есть фраза, что театр живет 5-7 лет. Мне кажется, что сейчас это даже скорее получается", - директор-художественный руководитель Тетра на Левом берегу Стас Жирков.