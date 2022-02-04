"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине

Киевский академический театр драмы и комедии на Левом берегу (ЛБ) критики называют одним из наиболее прогрессивных в Украине. О его современности и актуальности заговорили после прихода нового руководства. В 2019 году конкурс выиграли Стас Жирков и Тамара Трунова, впоследствии снявшая свою кандидатуру и ставшая главным режиссером театра. Пост директора-художественного руководителя занял Стас Жирков.

Даже те, кто точно знает, что такое эйджизм, вспоминая Жиркова, часто добавляют: "А ведь он такой молодой". Первый руководящий пост в киевском театре Стас получил в 26 лет. О столичных "Золотых воротах" заговорили именно тогда, когда им руководил Жирков. В репертуаре - до сих пор много его спектаклей, ставших топовыми и получившими престижные награды. ЛБ за три года руководства Жиркова также прошел колоссальный ребрендинг. Хештег в поддержку театра #держись_своего_берега – стал узнаваемым и завирусился в сети. Большинство репертуара составляют произведения современников. Часть из них одержала победы в украинских и международных конкурсах.

Gazeta.ua поговорила со Стасом Жирковым о личных победах, отношении к критике, имидже украинских художников в мире и о том, как творить современный театр.

Три года вы возглавляете театр. Что удалось сделать за это время?

Смена руководства – классный способ реконструировать театр. Это показывает наш кейс с Тамарой Труновой. Фактически имели первый случай, когда киевский театр перешел в другие руки, потому что основатель Едуард Митницкий ушел из жизни. Это тяжелый процесс, потому что 40 лет театр существовал под руководством одного человека, но нам с командой удалось перевыполнить все цели и задачи, которые перед собой ставили. Есть фраза, что театр живет 5-7 лет… Мне кажется, что сейчас это даже быстрее получается.

Будущее – в коллаборациях. История с тем, что есть один человек, определяющий путь коллектива – это все должно отойти

Что считаете самым успешным? А провальным?

Мы превратились из театра Драмы и комедии в мультикультурный, мультижанровый центр, который производит много разных проектов. Теперь числимся в нескольких направлениях сразу. Трудно найти самый удачный. Есть учебный проект для драматургов, зрителей, профессионалов, делаем встречи. Организовывали многие лекции, школу для драматургов, сейчас действует школа для подростков о том, как понимать театр.

21 премьера была подготовлена ​​менее чем за три года. Это невероятные показатели из-за того, что мы живем в карантинных условиях. Более 8 миллионов гривен получили за счет разных фондов, это грантовые средства. А еще международная деятельность – к нам приезжают иностранные режиссеры, ездим на гастроли. Мощная история с поездками в Польшу, Германию, проекты с Литвой. И это только я вспомнил 30-40 процентов нашей деятельности.

Автор: Предоставил Стас Жирков Режиссер Стас Жирков, 35 лет. В 2019 году возглавил Киевский академический театр драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Конкурс выиграл вместе с коллегой Тамарой Труновой, которая стала главным режиссером. Через три года театр стал одним из самых прогрессивных в Украине. Спектакли Театра на Левом Берегу получают украинские и международные премии, а труппа и руководящий состав задействованы в международных проектах. Большенство репертуара театра состоит из произведений современных авторов

Что дает международное сотрудничество?

Украинский театр живет в пределах комфорта. Так же, как и многие другие учреждения в нашей стране. Нам удобно, закрылись в созданной нами реальности, у нас есть люди, которые нас хвалят, с которыми удобно и мы с ними живем. Так живут наши политики. Вроде бы не существует мира, а есть та информация, которая мне нравится. В то время как будущее – в коллаборациях. Мы вывели свой театр за эти пределы комфорта. История с тем, что есть один человек, который определяет путь коллектива, – это все должно отойти. Как страна постоянно маневрирует и хочет этой коллаборации, просит помощи на различные проекты для сотрудничества с другими странами. Так же и театр – как ответ времени - должен жить в постоянном сотрудничестве. Это и приглашенные режиссеры, драматурги, а также общие проекты с другими театрами. Европейские театры так и живут. Так легче получить гранты на проекты. Настоящее и будущее есть в этом сотрудничестве.

Вот печенье и шоколад "Рошен" есть, а украинского театра нет

Как воспринимают наш театр за границей?

Его там нет. Вот печенье и шоколад "Рошен" есть, а украинского театра нет. Есть точечные истории, люди, театры. Где-то знают о Dakh Daughters, или ДахаБраха. Где-то о театрах Драмы и комедии на Левом берегу, где-то о театре "Золотые Ворота", где-то о Стасе Жирковом как режиссере. Где-то о Розе Саркисян (театральная режиссер, куратор проектов - Gazeta.ua). А какой-либо цельной политики нет. И этот вопрос уже к государству. Мне кажется, что мы не понимаем выгоды от этого. А она огромна. Это также наш фронт – то, чем мы можем быть полезны стране.

Спектакль "Плохие дороги" (постановка по пьесе Наталии Ворожбит, одна из первых театральных постановок о войне на Востоке Украины – Gazeta.ua), который был в Берлине, Белостоке, может тоже многое сделать для понимания нашей ситуации. И так вышло. Потому что в Берлине зрители говорили, что лучше поняли, что творится в Украине, на Донбассе. А один человек сказал, что вообще думал, что это о Второй мировой войне. Наш агрессор вкладывает огромные деньги в пропаганду. Это всем известно. Это бюджеты – миллионы долларов, а мы?

Чтобы наш театр за границей "появился", присутствовал - нам нужно 10-15 театров таких как "Левый берег", "Золотые ворота" и Киевская оперетта, работающие мощно. Должны создавать огромное количество прецедентов. Ездить на фестивали. У нашего театра есть общие международные гастроли, проекты. Сейчас это большое сотрудничество с Мюнхенским театром "Каммершпилле".

Автор: Предоставил Стас Жирков Режиссер, руководитель Театра на Левом Берегу Стас Жирков: "Театр не может существовать вне происходящего за окном. Игнорирование современных проблем приводит к тому, что сейчас у нас происходит. У нас страна очень много времени жила в иллюзии. До сих пор искусство живет в иллюзии".

90 процентов вашего репертуара – это современные постановки. Почему не классика?

Театр не может существовать вне того, что творится за окном. Игнорирование современных проблем приводит к тому, что сейчас происходит. У нас страна очень много времени жила в иллюзии. До сих пор искусство живет в иллюзии.

Отношусь враждебно к театрам, которые игнорируют современность

Я знаю, какие проблемы сейчас происходят в стране и хочу быть причастным к изменению этих процессов. Театр всегда существовал так. Шекспир, Мольер писали – и это сразу играли. И даже в советское время так было.

Отношусь враждебно к театрам, которые игнорируют современность. Уже есть примеры: "Вот мы сделаем спектакель о войне. Но это будет какая-то другая война, не то, что сейчас происходит". Для меня такое мышление враждебно, оно работает на нашего противника. Люди, которые только сейчас проснулись – и говорят: у нас война. Да, война с 2014 года. То, что вы ее не видите на улице – это ваши проблемы. Люди, которые из Донбасса приехали и все оставили - для них война когда началась? Игнорирование некоторыми театрами важных тем, которые есть в нашем обществе, сейчас – это работа на врага.

Это намеренно делают?

Один из театров – точно. В росдраме имени Леси Украинки были случаи, когда увольняли людей за позицию, украинский язык, Майдан. В других театрах – надо спрашивать. Может, кто-то за это деньги получает. Я не говорю, что все театры должны ставить войну, но нельзя игнорировать современные проблемы. Кто-то должен иметь 10 процентов современного репертуара, кто-то - 50. А если вообще нет, то зачем вы существуете за наши налоги?

Автор: Предоставил Стас Жирков Режиссер, руководитель Театра на Левом Берегу Стас Жирков: "Театр – это не праздник. Да, он должен нести "прекрасное, доброе и вечное", но в современном формате".

В чем видите суть театра?

Театр – это не праздник. Да, он должен нести "прекрасное, доброе и вечное", но в современном формате. Есть люди, которые хотят отвлечься от своих проблем и идут на мюзикл или комедию. А есть те, кому нужно проделать эту проблему и прийти в театр, как к психотерапевту, или к психиатру. Надо увидеть, что кто-то еще переживает такую ​​же боль, как он. Кому-то от этого становится легче.

Когда-то на "Плохих дорогах" в зале на обсуждении встал человек и сказал, что у него сейчас родственник в плену. Зритель поблагодарил нас за то, что мы поднимаем эту тему. Людям иногда кажется, что они одни об этом помнят. Считаю, если хоть один такой случай произошел – спектакль сделан не зря. Миссия современного театра как раз в этом.

Или наш спектакль "Отец", который говорит о проблеме людей с деменцией. Тысячи людей, которые живут в этой стране, не знают, что делать со своими родителями. Потому что денег нет, времени нет сидеть с ними – и "отдать" их некуда. Когда приходят на спектакль и говорят: "Спасибо, понимаю, что не один в такой ситуации". Или спектакль "Класс" – о буллинге, который мы все в разной форме переживали в школе. Поэтому современные темы следует поднимать в театре.

Директор с актрисами распределяет роли на диване. Как эти люди со сцены потом должны нести какой-нибудь важный месседж?

Каков у вас принцип организации работы в театре?

В театре должны существовать отношения, как в IT-компании. Это доверие к работнику. В большинстве своем постсоветский театральный работник – это человек, привыкший к четкой иерархии. Есть кто-то главный – и его надо бояться. Для меня это не работает и никогда не работало. Мое видение современного театра – он ничем по внутреннему строению не должен отличаться от какого-либо прогрессивного бизнеса. В Украине почему-то привыкли видеть театр как храм Мельпомены. А что там происходит, не очень-то понимаем. А там директор с актрисами распределяет роли на диване. Как эти люди со сцены потом должны нести какой-нибудь важный месседж?

Нравится фраза, что плохой человек не может быть хорошим актером. Это касается и режиссеров. Поэтому я за любое проявление любви. Авторитет – это old school. В первую очередь это уважение к другому человеку.

Для меня театр – это не семья. Потому что в семье существуют разные отношения. Бывает папа бьет маму или насилует детей. А есть семьи, в которых мама кого-то унижает, и так далее. Поэтому театр – не семья. Да, мы дружны, можем вместе отдохнуть после представлений. Но мы выходим на другой уровень отношений. И наша задача быть первыми в этом, давать пример.

Вас называли хитмейкером театра. До сих пор таким остаетесь?

У нас постоянно заимствуют наш стиль, идеи, так что оно продолжает так быть. Людям нравится то, что мы делаем, и они пробуют повторить это. Сейчас я спокойно отношусь к тому, что кто-то "берет себе". Но мне не нравится, что они не желают это признавать. Ибо когда я что-то подсматриваю и заимствую – всегда это признаю. Я многое беру из немецкого театра. Потому что мне нравится система и то, как они работают. И недавно мы выпустили календарь на ЛБ с классными фотографиями актеров, и открыто сказали, что идея из театра Горького в Берлине.

Есть ли зависть от коллег?

Чем бы я ни занимался – это все плюс-минус успешно. Привык к зависти. Даже раздаю советы людям, имеющим более уязвимую нервную систему. Но хотелось бы, чтобы этого было меньше.

Есть несколько басен обо мне, что какой-то мой дядя - депутат, что один из заместителей департамента культуры – мой крестный отец и так далее. Когда-то опровергал, а теперь шучу, что это все правда.

Не нравится, что путь успеха почему-то связан с советским методом – дать взятку или иметь протеже. В моей семье нет людей с большими должностями. У меня было несколько моментов, когда я мог воспользоваться блатом, но не делал этого.

Автор: Предоставил Стас Жирков Режиссер Стас Жирков в 26 лет стал руководителем столичного театра "Золотые ворота"

Возмущаетесь критикой?

Зачем возмущаться тем, чего у нас нет? Почему-то украинская критика не считает нужным быть толерантной, рассматривать себя как часть мира, анализировать происходящие процессы. У нас она построена на пересказе сюжета и на некоторых советах, которые критики выдвигают. Иногда они это делают по-хамски - менее или более. Мне это удивительно. Ибо критика – это другое. Конечно, у нас есть несколько критиков, которым я могу доверять, но в большинстве своем, к сожалению, они пошли в менеджмент, или различные другие проекты

Мой опыт общения с немецкими, литовскими критиками сводится к тому, что критик должен подбирать слова, понимать, что он может оскорбить. Следует учитывать, что есть предложенные обстоятельства той или иной работы. Рассматривать в нескольких измерениях – одного художника, страны, мира. Критика в мире направлена ​​на то, что у нее нет конфликта с рассматриваемым объектом. Критика должна помочь.

Каким будет театр через 10 лет?

Мне бы хотелось, чтобы у нас появилось 10-15 театров, которые будут открыты для мира, будут говорить о серьезных болезненных темах. Театры должны делать международные проекты, которые будут частью мира. Так же, как сейчас стремится стать частью цивилизованного мира наша страна. В первую очередь частью Европы. Почему театр должен идти в другую сторону? Он должен двигаться в том же направлении.

В каждой стране Европы есть разные модели театра. Мне более всего откликается немецкая, очень похожая на нас. У них тоже репертуарный театр, но имеют разные источники финансирования, грантовые проекты. Таким образом, у независимых театров есть возможность выживать. Нам бы подобная модель подошла. Хочу, чтобы мы развивались в эту сторону.

Был ли критический момент в творчестве, после которого хотелось покинуть театр?

Каждые две недели такое бывает. Я – человек, который постоянно сомневается в своих поступках.

Даже после успеха?

Проблема и красота театра состоит в том, что ты каждый раз начинаешь все сначала. У тебя нет абсолютных знаний. В театре нет "знаю". Ну, нет же рецепта, как создать спектакль. К каждой новой постановке подхожу с тем, что ничего не знаю. И все начинаю сначала.

Ваша жена Ксения Ромашенко возглавляет театр "Золотые Ворота", не конкурируете между собой?

Мы друг другу подсказываем. Это классно иметь человека, которому ты полностью доверяешь и который может посоветовать. Современная конкуренция – это сотрудничество. У нас разные пути, и они пересекаются в точках, в которых мы можем быть полезны друг для друга.

Автор: Предоставил Стас Жирков Режиссер Стас Жирков: "Есть несколько басен обо мне, что какой-то мой дядя депутат, один из заместителей департамента культуры - мой крестный отец и так далее. Когда-то опровергал, а теперь шучу, что это все правда".

Какие премьеры готовите в театре?

Сейчас идет работа над Гамлетом под режиссурой Тамары Труновой. Премьера будет в апреле. В то время я поеду в Литву в малый театр Вильнюса, буду ставить там "Саша, вынеси мусор" Натальи Ворожбит. Это будет премьера. Также работаю над спектаклем "Катапульта", белорусского автора Дмитрия Богуславского. А наш Алексей Лисовец ставит "Пропавшего велосипедиста". В новом сезоне будет постановка итальянского режиссера Маттео Спиацци – это комедия дель арте. Готовим несколько международных проектов, но о них еще не готовы рассказать. Осенью представим фестиваль.

Что это будет за фестиваль?

Он называется "Open open open theatre festival". Его организует театр "Золотые Ворота", а мы только присоединились к ним как партнеры. В его рамках в Киев приедут 20-25 европейских театральных деятелей и будут просматривать наши представления, будут круглые столы, предложения по фестивалям, сотрудничеству. Такой шоукейс делаем уже во второй раз. Театр ЛБ организует его совместно с "Золотыми Воротами". Еще будут 4 слота для любых других украинских театров, которые подадут свои заявки.

В Литве есть таких 3-4 шоукейса, в Венгрии тоже несколько. У нас был один 4-5 лет назад. Так я поставил свое первое представление в Германии - "Сталкеры".

Планируете еще какие-нибудь межтеатральные проекты?

В прошлом году мы запустили ЛБ-консалтинг. Были в Чернигове и Днепре. Консультировали другие театры по поводу стратегии грантовой позиции, пиара. В феврале едем во Львов и Днепр консультировать по 4 театра в каждом городе.