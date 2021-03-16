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среда, 17 марта 2021 00:46

Дочь Джонни Деппа снялась в провокационном фильме

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Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп сыграла главную роль в научно-фантастическом триллере "Путешественники".

В недалеком будущем создают "одиссею" из 30 юношей и девушек. Их отправляют на неопределенный срок в космос. Должны найти планету, пригодную для жизни, по сюжету.

"Герои на космическом корабле экспериментируют с загадочным веществом. Эйфория от него оказывается опасной. Персонажи возвращаются к первоначальному состоянию, дичают и сходят с ума. Из трейлера понятно, что это амбициозный и провокационный фильм", - говорится на Screenrant.

Режиссер и сценарист - Нил Бергер, снял "Интервью с убийцей", "Иллюзионист", "Области тьмы", "Дивергент". Также роли исполняли Тай Шеридан, Колин Фаррелл, Финн Уайтхед, Айзек Хэмпстед-Райт.

Основную часть съемок провели в Румынии 2019-го. Премьера состоится 9 апреля 2021 года.

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Лили-Роуз Депп - модель, сотрудничала с Channel, была музой Карла Лагерфельда. Первые роли сыграла в 2016-м, в лентах "Планетариум", "Танцовщица", "Йоганутые". За это получила французскую премию "Сезар", как "самая перспективная молодая актриса". До этого снималась преимущественно в европейских лентах, французских и британских. "Путешественники" - ее первое участие в американском фильме.

Сейчас Джонни Депп остался без ролей из-за скандала с экс-супругой Эмбер Херд. Суд признал, что актер бил женщину минимум 14 раз. Деппа отстранили от участия в фильме "Фантастические твари 3". Играл злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. Также Disney планирует отказать актеру в съемках шестой части "Пиратов Карибского моря". 17 лет воплощал образ капитана Джека Воробья.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015-м. Брак длился 15 месяцев, инициатором развода стала Эмбер. Подробностями личной жизни поделилась с британским таблоидом The Sun. Деппа назвали "человеком, который бил жену". Актер подал в суд за клевету и проиграл.

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