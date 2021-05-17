Дэвид Линч снял клип

Шотландский фолк-певец Донован выпустил клип I Am The Shaman, который ему снял Дэвид Линч. Фото: Youtube

Вышел клип шотландского фолк-певца Донована I Am The Shaman, который снял Дэвид Линч еще в 2010-го году. Видео выпустили по случаю 75-летия исполнителя.

"Это все было импровизацией. Я просто пришел на студию и Дэвид сказал мне сесть возле микрофона с гитарой", - пишет Донован в Facebook.

Первые 45 секунд ничего не предвещает об участии режиссера в продакшене клипа. Но в конце концов Линч добавляет эффект космического путешествия и редактирует голос в фирменном стиле "Твин Пикса". Музыкант просто сидит на стуле, играет на гитаре и поет, в то время как черный фон за спиной постепенно превращается в звездное небо. Также в музыкальном видео появляется нечто похожее на челюсть, зубы или четки из маленьких черепов.

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Сама песня I Am The Shaman вышла в альбоме Донована Ritual Groove еще более десяти лет назад.

Финальные титры сообщают, что Донован собирает пожертвования для уроков трансцендентальной медитации. Ее практикует и активно пропагандирует и сам Линч.

В Киеве проходит фестиваль американского кино "Независимость". Покажут 10 художественных и девять документальных фильмов. Среди них - ретроспектива Дэвида Линча. Состоятся показы "Синий бархат" в 1986-го, "Дикие сердцем" 1990-го и "Малголланд Драйв" 2001 года - его самые известные фильмы. Не были в украинском прокате.