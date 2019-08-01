"Детское Евровидение 2019": известны имена судей

Назвали имена судей "Детского Евровидения 2019". Фото: www.kp.ru

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) обнародовала состав жюри Нацотбора на конкурс "Детское Евровидение 2019", который состоится 24 ноября 2019 в Гливице, Польша.

На официальной странице "Евровидения в Украине" был опубликован список судей, которые выберут представителя нашей страны на детский песенный конкурс в этом году.

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1. Певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова;

2. Певица и участница "Евровидения 2010" Alyosha;

3. Композитор и певец Adam;

4. Композитор и певицаTanyaSha;

5. Музыкальный продюсер развлекательного направления UA: Общественное Александр Стасов;

6. Глава делегации детского Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибанськая;

7. Исполнительный продюсер развлекательного направления UA: Общественное Станислав Медведев.

НОТУ пока не называет дату Нацотбора. Подать заявку на участие можно до 8 августа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UA: Євробачення. Евровидение (@eurovision.ua) 31 Июл 2019 в 2:02 PDT

Стало известно, что певица MARUV будет участницей нового сезона популярного телешоу "Танцы со звездами-2019".