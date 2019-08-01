"Детское Евровидение 2019": известны имена судей

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) обнародовала состав жюри Нацотбора на конкурс "Детское Евровидение 2019", который состоится 24 ноября 2019 в Гливице, Польша.
На официальной странице "Евровидения в Украине" был опубликован список судей, которые выберут представителя нашей страны на детский песенный конкурс в этом году.
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1. Певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова;
2. Певица и участница "Евровидения 2010" Alyosha;
3. Композитор и певец Adam;
4. Композитор и певицаTanyaSha;
5. Музыкальный продюсер развлекательного направления UA: Общественное Александр Стасов;
6. Глава делегации детского Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибанськая;
7. Исполнительный продюсер развлекательного направления UA: Общественное Станислав Медведев.
НОТУ пока не называет дату Нацотбора. Подать заявку на участие можно до 8 августа.
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Стало известно, что певица MARUV будет участницей нового сезона популярного телешоу "Танцы со звездами-2019".
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