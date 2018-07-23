Дарт Вейдер и Джокер: определили топ-25 лучших злодеев в кино

Американское издание провело опрос, чтобы определить, кто лучший злодей в кино Фото: The Hollywood Reporter

Американское издание The Hollywood Reporter провело опрос среди работников киноиндустрии, чтобы определить, кто лучший злодей в кино.

Антагонист классической трилогии "Звездные войны" занял первую строчку в списке. В топ-5 также вошли Ганнибал Лектер, Джокер и ведьма из "Волшебника страны Оз".

Режиссер Кевин Смит, отвечая на опрос издание, отметил, что впервые познакомился с Дартом Вейдером, увидев его фигурку.

"Он был прекрасен: маска, грудная пластина, черный костюм. Затем я посмотрел фильм и услышал низкий голос Джеймса Эрла Джонса. Он потрясающе хорошо говорил. Большинство кинозлодеев так не умели", - отметил Смит для The Hollywood Reporter.

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25 лучших кинозлодеев по мнению работников киноиндустрии:

25. Агент Смит - Хьюго Уивинг, "Матрица"

24. Вайл. И. Койот - Мел Брукс, мультфильмы Looney Tunes

23. Шрам - Джереми Айронс, "Король Лев"

22. Тони Монтана - Аль Пачино, "Лицо со шрамом"

21. Акула - "Челюсти"

20. Терминатор - Арнольд Шварценеггер, "Терминатор"

19. Алекс Делардж - Малкольм Макдауэлл, "Заводной апельсин"

18. Томми Де Вито - Джо Пеши, "Славные парни"

17. Майкл Корлеоне - Аль Пачино, фильмы серии "Крестный отец"

16. Хэл 9000 - Дуглас Рейн, "2001 год: Космическая одиссея"

15. Лорд Волдеморт - Рэйф Файнс, франшиза "Гарри Поттер"

14. Алекс Форрест - Гленн Клоуз, "Роковое влечение"

13. Джек Торренс - Джек Николсон, "Сияние"

12. Бэби Джейн Хадсон - Бетт Дэвис, "Что случилось с Бэби Джейн?"

11. Ганс Грубер - Алан Рикман, "Крепкий орешек"

10. Антон Чигур - Хавьер Бардем, "Старикам здесь не место"

9. Полковник Ганс Ланда - Кристоф Вальц, "Бесславные ублюдки"

8. Энни Уилкс - Кэти Бейтс, "Мизери"

7. Норман Бейтс - Энтони Перкинс, "Психо"

6. Миранда Пристли - Мерил Стрип, "Дьявол носит Prada"

5. Сестра Рэтчед - Луиз Флетчер, "Пролетая над гнездом кукушки"

4. Джокер - Хит Леджер, "Темный рыцарь"

3. Злостное ведьма Запада - Маргарет Хэмилтон, "Волшебник страны Оз"

2. Ганнибал Лектер - Энтони Хопкинс, "Молчание ягнят"

1. Дарт Вейдер - Дэвид Праус и Джеймс Эрл Джонс, франшиза "Звездные войны"

Кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии киносаги "Звездные войны"