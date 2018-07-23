Дарт Вейдер и Джокер: определили топ-25 лучших злодеев в кино

Американское издание The Hollywood Reporter провело опрос среди работников киноиндустрии, чтобы определить, кто лучший злодей в кино.
Антагонист классической трилогии "Звездные войны" занял первую строчку в списке. В топ-5 также вошли Ганнибал Лектер, Джокер и ведьма из "Волшебника страны Оз".
Режиссер Кевин Смит, отвечая на опрос издание, отметил, что впервые познакомился с Дартом Вейдером, увидев его фигурку.
"Он был прекрасен: маска, грудная пластина, черный костюм. Затем я посмотрел фильм и услышал низкий голос Джеймса Эрла Джонса. Он потрясающе хорошо говорил. Большинство кинозлодеев так не умели", - отметил Смит для The Hollywood Reporter.
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25 лучших кинозлодеев по мнению работников киноиндустрии:
25. Агент Смит - Хьюго Уивинг, "Матрица"
24. Вайл. И. Койот - Мел Брукс, мультфильмы Looney Tunes
23. Шрам - Джереми Айронс, "Король Лев"
22. Тони Монтана - Аль Пачино, "Лицо со шрамом"
21. Акула - "Челюсти"
20. Терминатор - Арнольд Шварценеггер, "Терминатор"
19. Алекс Делардж - Малкольм Макдауэлл, "Заводной апельсин"
18. Томми Де Вито - Джо Пеши, "Славные парни"
17. Майкл Корлеоне - Аль Пачино, фильмы серии "Крестный отец"
16. Хэл 9000 - Дуглас Рейн, "2001 год: Космическая одиссея"
15. Лорд Волдеморт - Рэйф Файнс, франшиза "Гарри Поттер"
14. Алекс Форрест - Гленн Клоуз, "Роковое влечение"
13. Джек Торренс - Джек Николсон, "Сияние"
12. Бэби Джейн Хадсон - Бетт Дэвис, "Что случилось с Бэби Джейн?"
11. Ганс Грубер - Алан Рикман, "Крепкий орешек"
10. Антон Чигур - Хавьер Бардем, "Старикам здесь не место"
9. Полковник Ганс Ланда - Кристоф Вальц, "Бесславные ублюдки"
8. Энни Уилкс - Кэти Бейтс, "Мизери"
7. Норман Бейтс - Энтони Перкинс, "Психо"
6. Миранда Пристли - Мерил Стрип, "Дьявол носит Prada"
5. Сестра Рэтчед - Луиз Флетчер, "Пролетая над гнездом кукушки"
4. Джокер - Хит Леджер, "Темный рыцарь"
3. Злостное ведьма Запада - Маргарет Хэмилтон, "Волшебник страны Оз"
2. Ганнибал Лектер - Энтони Хопкинс, "Молчание ягнят"
1. Дарт Вейдер - Дэвид Праус и Джеймс Эрл Джонс, франшиза "Звездные войны"
Кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии киносаги "Звездные войны"
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