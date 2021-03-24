"Чума нашего времени - депрессия, а не ковид" - писательница

Автор: Facebook Нельзя сравнивать общество, которое было 30 лет назад, и настоящее. Наша психика не справляется - говорит Ксения Фукс

Писательница из Донецка Ксения Фукс в начале войны в Донбассе пережила сильную депрессию. Отходя от нее, написала книгу-дневник "По ту сторону солнца. История одного одиночества", в которой описала свои переживания. Однако издать ее в Украине было сложно. Издательства неохотно берутся за такие темы. Почему, автор рассказала Gazeta.uaa.

"Дневник - это сама по себе терапия. А тогда в больнице я этого не знала. Просто чувствовала, что когда пишу - мне становится легче. Затем это так захватило, что я писала непрерывно", - сказала она.

"Писала по-русски. А потом поняла, что это надо делать по-украински. Друзья помогли с переводом. Когда посещала курсы Литоразования, прочитала отрывки. Реакция людей мне понравилась. Говорили, что текст сильный. Отправила рукопись на конкурс Смолоскипа. Получила диплом лауреата и подумала : все, завтра мне будут писать все издательства. Такого не произошло. Я сама начала писать всем. Большинство вообще не ответили, или писали: "Это нам не подходит, такая тема сложная", или "У вас там секса нет, убийств". А потом послала рукопись издательству "Темпора". Директор сказала: "Это действительно проблема, о которой не пишут. Издаемося ", - поделилась писательница.

Украина не готова к книгам о депрессии, хотя у нас 60 процентов военных имеют такие проблемы

"Я хотела не просто показаться, а запустить социальную кампанию, дискуссии. Хотела на основе книги строить диалог с обществом о такой важной проблеме. Украинские издатели игнорируют такие темы, потому что они кажутся им слишком личными и эмоциональными. Когда спрашивала, почему мне отказали, мне запомнилась один ответ: "Украина не готова к таким книгам". До сих пор это кажется слишком личным и эмоциональным. Но есть много подобных книг на английском или немецком. Почему на украинском не может такого быть? Украина не готова к книгам о депрессии, хотя у нас 60 процентов военных имеют такие проблемы", - добавила она.

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По словам Фукс, депрессия сейчас очень распространена среди молодых людей.

"Буквально каждый второй сидит на антидепрессантах. Мы не справляемся с большой нагрузкой, которая на нас навалилось, с большим потоком информации. То, что всегда надо доказывать каждому, что ты лучший, и чего-то добиваться. Нельзя сравнивать общество, которое было 30 лет назад, и настоящее. Наша психика не справляется. Психические болезни сейчас занимают первые места. И именно это действительно чума нашего времени, а не ковид ", - заключила Ксения Фукс.

Почти 20% военных не испытывают сильного стресса от боевых действий. Такое мнение высказал военный психолог Виктор Мозговой в интервью для журнала "Країна". "Есть бойцы, для которых война, как музыка. Таких 20%. Не чувствуют стресса от боевых действий. А 80% попадают в ситуацию сильных переживаний", - рассказал психолог. Он также отметил, что 93% военных могут иметь остро выраженные тревогу или депрессивное состояние, как следствие боевой травмы. "В классике ПТСР развивается через 6 месяцев и может проявляться в течение 15 лет", - добавил Мозговой.