"Чума нашего времени - депрессия, а не ковид" - писательница

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 81
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 1071
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 90
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 99
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 171
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 162
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 774
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 621
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 603
Фото
Все фото
5
4
5
9
8
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Объявили победителей премии &quot;Грэмми-2021&quot;
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию &quot;Золотой глобус&quot;
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
Видео
Все видео
ТОП-5 документальных фильмов, которые стоит посмотреть онлайн
ТОП-5 документальных фильмов, которые стоит посмотреть онлайн
Выбрал карпатских буйволов вместо возлюбленной немки
Выбрал карпатских буйволов вместо возлюбленной немки
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
DakhaBrakha имеет все шансы на премию "Грэмми" - музыкальный критик
DakhaBrakha имеет все шансы на премию "Грэмми" - музыкальный критик
Вернулась на родину и встретила мужчину, которого когда-то любила
Вернулась на родину и встретила мужчину, которого когда-то любила
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 99
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 774
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 297
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 828
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 99
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
пятница, 26 марта 2021 21:10

"Чума нашего времени - депрессия, а не ковид" - писательница

1 Комментировать
Автор: Facebook
  Нельзя сравнивать общество, которое было 30 лет назад, и настоящее. Наша психика не справляется - говорит Ксения Фукс
Нельзя сравнивать общество, которое было 30 лет назад, и настоящее. Наша психика не справляется - говорит Ксения Фукс

Писательница из Донецка Ксения Фукс в начале войны в Донбассе пережила сильную депрессию. Отходя от нее, написала книгу-дневник "По ту сторону солнца. История одного одиночества", в которой описала свои переживания. Однако издать ее в Украине было сложно. Издательства неохотно берутся за такие темы. Почему, автор рассказала Gazeta.uaa.

"Дневник - это сама по себе терапия. А тогда в больнице я этого не знала. Просто чувствовала, что когда пишу - мне становится легче. Затем это так захватило, что я писала непрерывно", - сказала она.

"Писала по-русски. А потом поняла, что это надо делать по-украински. Друзья помогли с переводом. Когда посещала курсы Литоразования, прочитала отрывки. Реакция людей мне понравилась. Говорили, что текст сильный. Отправила рукопись на конкурс Смолоскипа. Получила диплом лауреата и подумала : все, завтра мне будут писать все издательства. Такого не произошло. Я сама начала писать всем. Большинство вообще не ответили, или писали: "Это нам не подходит, такая тема сложная", или "У вас там секса нет, убийств". А потом послала рукопись издательству "Темпора". Директор сказала: "Это действительно проблема, о которой не пишут. Издаемося ", - поделилась писательница.

Украина не готова к книгам о депрессии, хотя у нас 60 процентов военных имеют такие проблемы

"Я хотела не просто показаться, а запустить социальную кампанию, дискуссии. Хотела на основе книги строить диалог с обществом о такой важной проблеме. Украинские издатели игнорируют такие темы, потому что они кажутся им слишком личными и эмоциональными. Когда спрашивала, почему мне отказали, мне запомнилась один ответ: "Украина не готова к таким книгам". До сих пор это кажется слишком личным и эмоциональным. Но есть много подобных книг на английском или немецком. Почему на украинском не может такого быть? Украина не готова к книгам о депрессии, хотя у нас 60 процентов военных имеют такие проблемы", - добавила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Война так зацепила, что я пересекла точку невозврата": писательница рассказала, как преодолела глубокую депрессию

По словам Фукс, депрессия сейчас очень распространена среди молодых людей.

"Буквально каждый второй сидит на антидепрессантах. Мы не справляемся с большой нагрузкой, которая на нас навалилось, с большим потоком информации. То, что всегда надо доказывать каждому, что ты лучший, и чего-то добиваться. Нельзя сравнивать общество, которое было 30 лет назад, и настоящее. Наша психика не справляется. Психические болезни сейчас занимают первые места. И именно это действительно чума нашего времени, а не ковид ", - заключила Ксения Фукс.

Почти 20% военных не испытывают сильного стресса от боевых действий.

Такое мнение высказал военный психолог Виктор Мозговой в интервью для журнала "Країна".

"Есть бойцы, для которых война, как музыка. Таких 20%. Не чувствуют стресса от боевых действий. А 80% попадают в ситуацию сильных переживаний", - рассказал психолог.

Он также отметил, что 93% военных могут иметь остро выраженные тревогу или депрессивное состояние, как следствие боевой травмы.

"В классике ПТСР развивается через 6 месяцев и может проявляться в течение 15 лет", - добавил Мозговой.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Чума нашего времени - депрессия, а не ковид" - писательница». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

УЕФА основал Кубок кубков

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 15300
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 6408
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19 Просмотров: 6165
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
5
 Просмотров: 5454
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 Просмотров: 5418
Культура
Мы столько времени живем под пресом, что почти полюбили это состояние - белорусский культуролог
Мы столько времени живем под пресом, что почти полюбили это состояние - белорусский культуролог
 Просмотров: 117
ТОП-5 документальных фильмов, которые стоит посмотреть онлайн
ТОП-5 документальных фильмов, которые стоит посмотреть онлайн
 Просмотров: 225
300 залов и тысячи экспонатов - появились виртуальные туры по итальянским музеям
300 залов и тысячи экспонатов - появились виртуальные туры по итальянским музеям Просмотров: 171
На Netflix появился сериал на украинском
На Netflix появился сериал на украинском Просмотров: 198
Принц Гарри и Меган Маркл снимают фильм
Принц Гарри и Меган Маркл снимают фильм Просмотров: 144
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
Голосов: 77
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть