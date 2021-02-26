Что посмотреть о Лесе Украинке: топ-5 видео к юбилею

Автор: facebook.com 25 февраля в Украине отметили юбилей Ларисы Косач-Квитки

К 150-летию со дня рождения Леси Украинки в сети появился новый познавательный контент о писательнице. Предлагаем посмотреть самые интересные видео от украинских YouTube-каналов.

"Історія без міфів" - "Леся Украинка - "единственный мужчина на всю соборную Украину"

Историк Владлен Мараев рассказывает о тайнах биографии культурной деятельницы.

"Твоя Підпільна Гуманітарка" - Этнографические студии Леси Украинки

Писатель Евгений Лир обращает внимание на увлечение Леси фольклористикой и ее вклад в народоведение.

"Суспільне Культура" - "Идем в музей. Литературно-мемориальный музей-усадьба Леси Украинки"

Команда проекта "Идем в музей" отправилась в село Колодежно Волынской области, где деятельница искусств провела детские и юношеские годы. Автор и ведущая программы Оля Носко рассказывает, где росла Леся, откуда пошел ее псевдоним и кто из известных украинцев посещал имение.

"Вишневий Цвіт" - "Прочитанное: Леся Украинка Переписка/Апокриф"

Книжный блогер Люда Дмитрук рассказывает о произведениях и письмах писательницы, а также о книге "Апокриф. Четыре разговора о Лесе Украинке".

Postmen - "Косач Talks: Украинка как культурная героиня"

Литературовед Ярина Цымбал и писатели Мирослав Лаюк и Марко Роберт Стех обсуждают мифы, стереотипы и образы, связанные с автором. Модератор - литературный критик Евгений Стасиневич. Дискуссия состоялась в рамках художественного проекта "Леся Украинка: 150 имен".

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К юбилею Ларисы Косач-Квитки презентовали полное нецензурированное издание ее произведений в 14 томах. Существенно отличается от предыдущих 5 попыток обнародовать собранные произведения писательницы. Принципиальное отличие - максимальное внимание к рукописям автора, в частности к черновикам, которые приоткрывают завесу над тайнами творческого процесса. С начала 2020-го над подготовкой 14-томника работали 14 команд из 30 специалистов. Это ведущие ученые Волынского национального университета имени Леси Украинки и других учебных и научных учреждений Украины. Оксана Забужко назвала событие "осуществленной декоммунизацией Украинки".