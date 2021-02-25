В 14 томах и без цензуры: издали полный сборник произведений Леси Украинки

Издали Лесю Украинку в 14 томах. Фото: Униан

К 150-летию со дня рождения Леси Украинки состоялась официальная презентация полного цензуре издание произведений писательницы в 14-ти томах.

Также он доступен в электронном формате для просмотра и загрузки бесплатно на сайте Украинского института книги.

Участие в презентации приняли министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, писательница Оксана Забужко, литературознаток, доктор филологических наук Вера Агеева, директор Украинского института книги Александра Коваль, ректор Волынского национального университета имени Леси Украинки Анатолий Цьось, проректор Волынского национального университета имени Леси Украинки Юрий Громик и народный депутат Украины Ирина Констанкевич.

Издание разделено тематически и жанрово по следующим направлениям-блокам:

Драматургия (1-4 тома)

Поэзия и лирико-эпические поэмы (5 том)

Художественная проза (6 том)

Литературная критика и публицистика (7 том)

Переводы (8 том)

Записи народного творчества и песни, записанные с голоса Леси Украинки (9 том)

"Древняя история восточных народов" и конспекты, выписки, заметки (10 том)

Переписка (11-14 тома)

14-томник вышел тиражом 1500 комплектов. Однако, как отметил министр культуры Александр Ткаченко, в дальнейшем любые издательства могут делать свои тиражи полного собрания произведений Украинки.

По словам директора УИК Александры Коваль, книги будет бесплатно переданы в публичные библиотеки, высшие учебные заведения, академические и музейные учреждения в Украине и за ее пределами, в дипломатические представительства Украины в других государствах, заграницу для популяризации украинской литературы и фигуры Леси Украинки.

По словам Оксаны Забужко, издание цензуре 14-томника - это "осуществленная ​​декоммунизация Украинки".

"Это демонстации состояния зрелости современной украинской гуманитаристики, которая за 30 лет смогла объединенным усилиям выдать самом деле колоссальный труд. Важно здесь качество комментариев и сама способность прокомментировать то, чего не комментировалось в предыдущих изданиях", - подчеркнула писательница.

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В Венгрии издали сборник стихов Леси Украинки "За правду, братья, Давайте объединяться искренне" шрифтом Брайля.