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среда, 04 декабря 2019 07:34

Черная вдова: показали трейлер нового фильма из Скарлетт Йоханссон

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Черная вдова: показали трейлер нового фильма из Скарлетт Йоханссон
Сюжет "Черной вдовы" разворачивается после событий фильма "Первый мститель: Противостояние". Фото: eek Informator

Кинокомпания Marvel опубликовала первый трейлер фильма "Черная вдова" из Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Сюжет разворачивается после событий фильма "Первый мститель: Противостояние". Это первый сольный фильм о Черной вдове, сообщает Slashfilm.

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В фильме также снимались Дэвид Харбор, Флоренс Пью и Рэйчел Вайз. Режиссер - Кейт Шортланд.

Премьера ленты запланирована на 1 мая 2020 года.

Показали первый украинский трейлер и постер военной драмы "1917". Видео опубликовала компания B&H Film на YouTube-канале.

Первая мировая война. Весна 1917-го. Северная Франция. Двум молодым британским солдатам Шофилду и Блейку поручают передать на передовую приказ об отмене атаки. Иначе батальон с 1600 солдат попадет в засаду немецких войск. В этом батальоне служит брат Блейка, по сюжету.

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