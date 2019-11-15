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пятница, 15 ноября 2019 21:45

Вышел трейлер военной драмы "1917" с Бенедикт Камбербэтч

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Автор: 1917.movie
  Показали первый украинский трейлер военной драмы "1917" оскароносного режиссера Сэма Мендеса.
Показали первый украинский трейлер военной драмы "1917" оскароносного режиссера Сэма Мендеса.

Показали первый украинский трейлер и постер военной драмы "1917". Видео опубликовала компания B&H Film на YouTube-канале.

Первая мировая война. Весна 1917-го. Северная Франция. Двум молодым британским солдатам Шофилду и Блейку поручают передать на передовую приказ об отмене атаки. Иначе батальон с 1600 солдат попадет в засаду немецких войск. В этом батальоне служит брат Блейка, по сюжету.

Фильм снял английский режиссер Сэм Мендес. Работал над последними лентами бондианы: "007: Координаты Скайфолл" и "007: Спектр". Обладатель премии "Оскар" за дебютную картину "Красота по-американски" 1999-го.

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Оператор — Роджер Дикинс. Лауреат премии "Оскар" 2018-го за лучшую операторскую работу в фильме "Бегущий по лезвию 2049". Один из самых уважаемых операторов Голливуда.

Новобранцев Британской армии играют Джордж МакКей — Гамлет в драме "Офелия" 2018-го, и Дин-Чарльз Чепмен — Томмен Баратеон в сериале "Игра престолов. В драме также появятся Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Колин Ферт. Съемки начались 1 апреля и продолжались до июня 2019-го в Англии и Шотландии.

В украинский прокат лента выйдет 30 января 2020 года.

Автор: 112.ua
  Представили украинский постер военной драмы "1917" от оскароноского режиссера Сэма Мендеса
Представили украинский постер военной драмы "1917" от оскароноского режиссера Сэма Мендеса

Режиссер Сэм Мендес рассказал, что "1917" снимали длинными 8-минутными урывками и смонтировали так, чтобы лента выглядела одним непрерывным дублем.

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