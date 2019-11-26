Братья Гадюкины презентуют новый альбом в Киеве

Автор: Фото предоставлено Катериной Богдановой 3 декабря состоится презентация шестого альбома группы "Братья Гадюкины" в киевском Caribbean Club

Рок-группа "Братья Гадюкины" презентует шестой студийный альбом "Смех и Грех" в Киеве. Концерт состоится 3 декабря в столичном Caribbean Club.

Пластинка будет содержать 12 песен и 3 бонус-трека. Уже состоялись премьеры композиций "Крав", "Франкенштейн/Oh My Love", "Сафарі", "Сивина в бороду", "Хто ти?" и "Підкаблучник".

"Жизненный взрослый альбом взрослых мужчин. Полностью соответствует своему названию. Записан на хорошей студии с новым саундом и совсем другой техникой звука", - говорит барабанщик Михаил Лундин.

"Представьте, что Смех и Грех - это супруги. Они все время вместе и все делают вместе, а потом и дети у них рождаются в Грехе, но Смешные. И умные, как они надеются. Короче, жизнь у них интересная и разнообразная. Так же, как и у нас", - говорит клавишник Павел Крахмалев.

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В прошлом году "Братья Гадюкины" отпраздновали 30-летие. Группа появилась в 1988-м во Львове. Сочетают панк, блюз, регги, фолк, рок-н-ролл. Записали 5 студийных и 4 концертных альбома и 2 сборника хитов.