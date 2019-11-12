"Братья Гадюкины" написали песню о поиске идеальной женщины

Автор: Oli Zitch Рок-группа "Братья Гадюкины" презентовал песню "Бегу по граблям" с шестого альбома "Смех и Грех".

Рок-группа "Братья Гадюкины" презентовала песню "Бегу по граблям" из шестого альбома "Смех и Грех".

Герой песни женился 8 раз. Первая женщина весной вела себя как мартовская кошка, вторая выгнала из дома в одной майке.

"Кажут, в кота дев'ять жизнів — завтра знов женюся!" — поет Павел Крахмалев.

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"Бывают люди, которых не бережет от некоторых ошибок даже собственный жизненный опыт. Шишки на лбу от грабель и вилы в заднице не в состоянии остановить их на пути к своему "идеалу", — говорит бас-гитарист "Гадюкиных" Игорь Мельничук. Написал слова и музыку.



С нового альбома "Гадюкины" презентовали также композиции "Кто ты?" и "Подкаблучник".

"Смех и грех" будет отличаться от предыдущей пластинки, потому что Украина изменилась. Мы коснулись социальных тем в присущем нам ироническом стиле, — говорит Крахмалев. — В альбоме сюрпризы — совместные песни с известными музыкантами".

3 декабря музыканты отправляются в тур в поддержку альбома. Сыграют в Киеве, Львове, Харькове и Днепре.

"Братья Гадюкины" отпраздновали 30-летие. За время существования выпустили 5 студийных альбомов, 4 концертных пластинки и 2 сборника хитов, среди которых "Файне місто Тернопіль", "Наркоманы в огороде".