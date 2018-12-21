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пятница, 21 декабря 2018 11:35

Без Уилла Смита, но с Тором в главной роли - появился трейлер новых "Людей в черном"

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Без Уилла Смита, но с Тором в главной роли - появился трейлер новых &quot;Людей в черном&quot;
Вышел первый трейлер фильма "Люди в черном: Интернешнл" Фото: i.ytimg.com

3 части культовой киноленты "Люди в черном" потерпели бешеного успеха и заставили своих поклонников довольно долго ждать продолжение истории о крутых агентов. Четвертая часть фильма "Люди в черном: Интернешнл" открыла несколько секретов, показав официальный трейлер.

Официальный трейлер к фильму "Люди в черном: Интернешнл" кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала на своем YouTube-канале, пишет "24 канал".

Новая часть про агентов, которые стали еще круче, поразит актерским составом. Однако для поклонников Уилла Смита и Томми Ла Донса, которые играли агентов Джея и Кея, будет неутешительная новость. Голливудские актеры не снимались в четвертом эпизоде "Людей в черном". В интернациональной части появятся новые разведчики – Эйч и Эм (Н и М), роли которых исполнят Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

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По сюжету фильма, эта часть станет так называемым перезапуском. Но, несмотря на новых героев и актерский состав, фильм не будет пренебрегать предварительными эпизодами. Но события будут разворачиваться в другом месте и не будут связаны с трилогией Барри Сонненфельда. К слову, режиссером четвертой части стал Феликс Гэри Грей.

Зимние праздники станут идеальными, если провести их вместе с семьей в уютной атмосфере и с просмотром сказочных фильмов. Gazeta.ua подобрала 10 лучших кинолент, которые подарят праздничное настроение.

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