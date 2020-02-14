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пятница, 14 февраля 2020 16:22

Английский рокер выучил мат
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11 февраля в киевском клубе Stereo Plaza выступила английская рок-группа BMTH.

Концерт состоялся в рамках мирового турне в поддержку шестого студийного альбома группы Amo.

Bring Me The Horizon (BMTH) происходят из Шеффилда. Группу основал в 2004 году вокалист Оливер Сайкс. Название коллектива взял из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины", где Джек Воробей говорит: "Now ... Bring me that horizon" - дословно переводится как "теперь принеси мне этот горизонт", чаще всего используется в значении "А теперь давай, веди меня к цели".

11 февраля в киевском клубе Stereo Plaza прошел концерт BMTH
Фото: предоставлены пресс-службой
11 февраля в киевском клубе Stereo Plaza прошел концерт BMTH
11 февраля в киевском клубе Stereo Plaza прошел концерт BMTH
11 февраля в киевском клубе Stereo Plaza прошел концерт BMTH
11 февраля в киевском клубе Stereo Plaza прошел концерт BMTH

Первые записи группы были в экстремальных стилях дэт и металкор. Со временем звучание стало более мягким. Последняя пластинка звучит уже, как электро-поп-рок.

На киевском концерте BMTH второй исполнили песню Mantra из последнего альбома. Клип на эту композицию снимали в Октябрьском дворце столицы Украины.

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Публика приветствует песню криками "За*бись". Вокалист Сайкс пытается повторить мат. Получается плохо, больше похоже на "Закебист", но фаны приветствуют эту попытку аплодисментами.


Заключительный номер концерта - Throne, за музыкантами высвечивается надпись "сядь" на разных языках. Публика послушно опускается на пол. На припеве все, как один, подпрыгивают.

Американский рэпер Machine Gun Kelly присоединился к лайн-апу UPark Festival 2020. Он выступит 9 июля, в один день с My Chemical Romance, SUM 41 и Neck Deep.

Фестиваль UPark пройдет на территории Sky Family Park. Это будет уже четвертый фестиваль UPark, на котором до этого выступали Die Antwoord, Bring me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars, Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo и другие.

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Дата
14
февраля

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