Английский рокер выучил мат

11 февраля в киевском клубе Stereo Plaza выступила английская рок-группа BMTH.

Концерт состоялся в рамках мирового турне в поддержку шестого студийного альбома группы Amo.

Bring Me The Horizon (BMTH) происходят из Шеффилда. Группу основал в 2004 году вокалист Оливер Сайкс. Название коллектива взял из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины", где Джек Воробей говорит: "Now ... Bring me that horizon" - дословно переводится как "теперь принеси мне этот горизонт", чаще всего используется в значении "А теперь давай, веди меня к цели".

Первые записи группы были в экстремальных стилях дэт и металкор. Со временем звучание стало более мягким. Последняя пластинка звучит уже, как электро-поп-рок.

На киевском концерте BMTH второй исполнили песню Mantra из последнего альбома. Клип на эту композицию снимали в Октябрьском дворце столицы Украины.

Публика приветствует песню криками "За*бись". Вокалист Сайкс пытается повторить мат. Получается плохо, больше похоже на "Закебист", но фаны приветствуют эту попытку аплодисментами.



Заключительный номер концерта - Throne, за музыкантами высвечивается надпись "сядь" на разных языках. Публика послушно опускается на пол. На припеве все, как один, подпрыгивают.

