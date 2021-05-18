Amazon хочет купить Metro-Goldwyn-Mayer - сколько придется заплатить

За первые три месяца 2021 доход MGM Holdings составил $403,3 млн. Фото: pinterest.com

Amazon планирует приобрести кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer. Ее стоимость составит $9 млрд.

На продажу компанию выставили еще в 2020 году. Недавно ею заинтересовалась Amazon. Она предложила за кинокомпанию $9 млрд. Эксперты же оценивают Metro-Goldwyn-Mayer на сумму от $7 до $10 млрд, пишет Variety.

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) имеют кинотеку с 4 тыс. фильмов, а также 17 тыс. часов телепрограмм. Одной из самых ценных франшиз MGM является Джеймс Бонд. Однако из-за конкуренции MGM теряет свои позиции и теряет часть стоимости.

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За первые три месяца 2021 доход MGM Holdings составил $ 403,3 млн - на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила $29,3 млн (против чистого убытка в размере $12,1 млн в предыдущем квартале).

Украинскую трагикомедию "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича признали лучшим международным игровым фильмом. Такую награду лента получила на кинофестивале Santa Monica Film Festival в Санта-Монике, США. По сюжету, чтобы получить работу в Канаде, звукорежиссер и композитор Вадим отправляется в Закарпатье записывать голоса животных и птиц. Спутницей в поездке становится его мать Галина, которая работает таксисткой. Ссорится с сыном, не хочет пускать его за границу.