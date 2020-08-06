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четверг, 06 августа 2020 18:30

Актеры отказывались приходить на кастинг фильма "Плохие дороги"

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Актеры отказывались приходить на кастинг фильма &quot;Плохие дороги&quot;
Истории разные, но объединены плохими дорогами войны и привоенних территорий в буквальном и переносном смысле. В фильме речь идет об отношениях между людьми, в частности между военными и гражданскими - Наталья Ворожбит. Фото: cinema.in.ua

Фильм режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" о войне на Донбассе будет представлять Украину на 77-м Венецианском международном кинофестивале. Продлится 2-12 сентября на итальянском острове Лидо.

Лента состоит из пяти историй о жителях Донбасса и украинских военных. Новеллы объединены темой дорог. В основе сюжета - реальные истории людей на линии разграничения.

О картине рассказали на пресс-конференции, посвященной участию Украины в Венеции. Проходила в Киеве в информационном агентстве "Укринформ".

"2015 я работала над сценарием фильма" Киборги ", а параллельно - над документальными, театральными проэктам, - говорит режиссер и сценаристка Наталья Ворожбит. - Ездила в зону АТО общаться с военными и с гражданским населением. Конечно, все материалы не могли войти к ленте об обороне Донецкого аэропорта. Осталось много впечатлений, которые мучили и не давали покоя.

Узнав о моем опыте, Лондонский театр Royal Court заказал мне пьесу на свободную тему. Могла сделать все, что я переживала по этим вопросам. Так родились "Плохие дороги". Премьера состоялась в 2017-м. Впоследствии в Киеве спектакль в Театре на левом берегу поставила режиссер Тамара Трунова.

В том же 2017 году продюсер Юрий Минзянов предложил мне дебютировать этому сценарию как режиссеру, отправиться на конкурс Госкино. Никогда не снимала кино, даже короткого метра, но у меня всегда была такая амбиция, хотелось попробовать. Это был вызов, на который я согласилась. Тогда мы не получили финансирования. Впоследствии отправились в Украинский культурный фонд, который у нас поверил.

В ленту вошло пять из шести новелл, потому что одна из них - это был женский монолог. Истории разные, но объединены плохими дорогами войны и привоенних территорий в буквальном и переносном смысле. В фильме речь идет об отношениях между людьми, в частности между военными и гражданскими. Меня поразило, как сильно обостряются чувства. Как с одной стороны, дегуманизуется общество, а с другой - происходит героизация. Многие вещи, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, как любовь и ненависть".

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"Венеция - вместе с Берлином и Каннами - один из трех главных, самых крутых фестивалей, куда мечтают попасть все кинематографисты, - говорит продюсер Юрий Минзянов. - Такой большой киносмотр - для нас новая, незнакомая территория. Мы вообще были темной лошадкой. Попали в конкурс "Неделя критики". Практически все картины там - созданные в копродукции с другими странами, в основном с Италией. И только у нас фильм, сделанный самостоятельно. К тому же наша лента открывает программу. нам сказали, что на открытие всегда избираются лучшие работы, это очень престижно.

Я был потрясен пьесой. Понял: это полностью надо снимать. Попытка пройти через питчинг Госкино была неудачная. Там сказали, что такой фильм нам сейчас не нужен, не ко времени. К счастью, УКФ увидели потенциал в этом сценарии.

У нас большие перспективы по международному рынка. Уже есть договоренность с испанским дистрибьютором, который покупает "Плохие дороги" на кинотеатральный показ. Также нами заинтересовался большой кинопрокатчик в США ".

"Где проходили съемки? В фильме играют профессиональные актеры или не только?" - спрашивает журналист.

"Актеры в основном профессиональные, малоизвестны. Искали по всей Украине, - отвечает Наталья Ворожбит. - Но в новелле о подростках - исполнители непрофессиональные. В частности, две девушки по спортивному интерната, которые никогда в жизни не играли, но была очень органичны. Одна из них - из Донбасса. Ей не пришлось даже ничего играть. Пригласила их на кастинг, потому что сама когда-то училась в этом интернате и меня с него успешно выгнали. Понимала, что нужны мне типажи надо искать в таких местах.

Снимали преимущественно в Киеве и под Киевом. Но был один съемочный день в Донбассе за 5-7 километров от линии разграничения. Не все из группы, кто ехал, на самом деле понимали, что это Донбасс. Думали, Днепропетровская область. Но когда услышали взрывы, которые мешали звука, были возмущены, что это такое. Я говорю: "Ну, извините, мы на это никак повлиять не можем".

"Я слышала, что несколько актеров отказались даже приходить на кастинг, когда увидели сценарий", - говорит модераторка встречи Владислава Рублевская.

"Одна из новелл - о киевской журналистке в плену у боевика ДНР - достаточно жесткая, там много сцен насилия. Мы ее сначала даже не хотели снимать, - говорит Ворожбит. - Я понимаю, когда люди отказываются от такого. Это большой вызов. Особенно отказывались мужчины, которым надо было делать в кадре ужасные вещи".

"Кастинг длился полтора года, - говорит Юрий Минзянов. - Искали так долго, потому что нужны были, во-первых, малоизвестные исполнители. Которые не появляются в телесериалах и желательно даже не снимались в прокатном кино. Чтобы эти Лица не идентифицировались с какими-то другими образами. Во-вторых, это должны быть типажные актеры - как вот будто вы вышли на улицу и можете встретить кого-либо из них. Но при этом - талантливые.

Среди наших актеров - Марина Климова из Одесского театра имени Василько, в которой была сцена с обнажением. Многие актрисы отказываются сниматься, если в сценарии есть такие эпизоды.

Также поразила профессионализмом Оксана Черкашина из Театра на левом берегу, которая у нас исполнила роль военного врача. И Юрий Кулинич, который сыграл боевика-сепаратиста. В фильме много нецензурной лексики. Это всегда тоже некомфортно для многих. Но Юрий героически все сделал. И еще добавлял от себя трехэтажные рулады ".

"Как вы относитесь к тому, что второй год подряд в Венецию от Украины отбирают фильм о Донбассе" - спрашивает журналист.

"У меня не было иллюзий, что мы пройдем, - отвечает Минзянов. - Мир сегодня занят совсем другими проблемами. И мне казалось, что о нашей войне уже все забыли, никого это не интересует в Европе. Тем более в прошлом году победил фильм" Атлантида " . Думали, что Венеция уже точно не захочет второй раз брать подобную тему. Но у них какая-то своя концепция - как и у каждого фестиваля. Под нее и происходит отбор лент.

"Я вообще считаю, что мы поздно сняли это кино, - добавляет Ворожбит. - Если бы в 2017-м получили финансирование - это было бы вовремя. А сейчас мне показалось, что этот поезд давно ушел. Поэтому удивлена. Пожалуй, удалось докричаться через фильм . На самом деле эта проблема существует и волнует всех, кто работал над картиной. Наверное, эта неподдельность сработала".

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Драма "Плохие дороги" создана кинокомпанией Kristi Films при поддержке Украинского культурного фонда. Бюджет - 11,5 млн грн.

В Украине фильм впервые покажут в конце октября в Киеве. Прокат ожидается в следующем году.

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