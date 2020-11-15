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среда, 25 ноября 2020 12:50

"Я вижу, вас интересует тьма" Иллариона Павлюка - роман о цене, которую мы готовы заплатить за забвение

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Автор: Валерий Шмаков
  "Сюжет романа держится на наших грехах и темноте, а выводит к свету и теме прощения"
"Сюжет романа держится на наших грехах и темноте, а выводит к свету и теме прощения"

Роман Иллариона Павлюка "Я вижу, вас интересует тьма" - фантастический триллер, который исследует психологию поступков и мотиваций. Эту книгу советует прочитать журналистка Оксана Зебро.

"Моя любовь к психологической прозе и детективам и здесь себя проявила. Читаю все, что пишет Илларион, и мне очень нравится, то, как он работает с жанром как с инструментом, который помогает донести его посыл. Нуар, фантастика, триллер - а за ними психология поступков, страха, вины, ответственности, влияние детских травм, исследование наших темных закоулков и мотиваций.

Последний его роман "Я вижу, вас интересует тьма" меня поразил именно этим - сюжет держится на наших грехах и темноте, а выводит к свету и теме прощение. Я люблю многоуровневые истории, в которых много составляющих и вкусов, и которыми можно двигаться в разных ритмах. "Тьма" именно такая.

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Главный герой Андрей попадает в богом забытый поселок Буский Сад. Там есть Зверь, серийный маньяк, исчезнувшая девочка Надя, множество равнодушных людей, а еще те, кем руководят их внутренние демоны. Это история о проклятом поселоке, где все по кругу и все живут жизнью, которую ненавидят. О расследовании, которое постоянно заходит в тупик, и о таинственной папке, имеющей невероятную власть над всеми, в чьи руки попадает. О преодолении стены человеческого равнодушия и торгах со тьмой, приобретающей неожиданные формы. А еще это история о честности с собой и о цене, которую мы готовы заплатить за забвение. Но прежде всего это история о вере и о любви", - подчеркивает Оксана Зебро.

Илларион Павлюк - журналист и теледокументалист, автор ряда громких документальных лент. Родился в 1980 году в городе Скадовск на Херсонщине. Изучал журналистику в Восточноукраинском национальном университете в Луганске.

2001-го переехал в Киев. Начинал телевизионный путь в новостях как репортер-международник - специализировался на арабо-израильском конфликте. Последние 10 лет работает над производством телевизионных программ, игровых сериалов и документальных фильмов как продюсер и сценарист.

2015-го участвовал в войне на Донбассе в составе добровольческого батальона.

Автор: Валерия Радзиевская
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