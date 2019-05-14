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вторник, 14 мая 2019 10:20

5 лучших фильмов 72 Каннского кинофестиваля

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"Мертвые не умирают", реж. Джим Джармуш

Фильм Джармуша впервые попал в Канны ровно 35 лет назад. 1984-го работа "Более странно, чем в раю" была отобрана в конкурс Канн и сразу получила "Золотую камеру" за лучший дебют. С тех пор Канны не отпускают режиссера. 1993-го он получил Золотую пальмовую ветвь за лучшую короткометражку "Кофе и сигареты: где в Калифорнии", а 2005-го - Гран-при Канн за фильм "Сломанные цветы". На фестивале проходили премьеры всех его последних фильмов. Главной Золотой пальмовой ветви за полнометражный фильм в основном конкурсе в Джармуша пока нет, передает НВ.

Картина про зомби, в которой Джармуш снял своих любимых актеров Билла Мюррея, Адама Драйвера и Тильду Суинтон. В фильме также снялись мировые музыкальные легенды Игги Поп и Том Уэйтс. Фильма еще никто не видел, но пресса уже успела написать, что свежая картина Джармуша обещает стать "самым зомби-муви в истории".

"Однажды в Голливуде", реж. Квентин Тарантино

Через 25 лет после того, как "Криминальне чтиво" получило Золотую Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, Квентин Тарантино возвращается в основную программу Канн. Еще в апреле передавали, что Тарантино с "Однажды в Голливуде" не успеет закончить фильм в Канны. Но 2 мая директор каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил, что один из самых долгожданных фильмов года войдет в основной конкурс Канн.

"Квентин Тарантино не выходил из монтажной комнаты в течение 4 месяцев, и все же доказал, что является настоящим, преданным и пунктуальным детищем Канн! Поэтому он будет вместе с нами в Каннах", - говорит Фремо.

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"Боль и слава", реж. Педро Альмадовар

После 3-летнего перерыва в основном конкурсе Канн свою картину представит оскароносный и "пальмоносний" испанец Педро Альмодовар. "Боль и слава" - фильм о пожилом режиссере, что переживает творческий кризис.

"Скрытая жизнь", реж. Терренс Малик

Обладатель Золотой пальмовой ветви 2011-го за "Древо жизни", в этом году американец Терренс Малик покажет в основном конкурсе Канн фильм "Скрытое жизни". В основу ленты легла биография австрийца Франца Егерштеттера, которого нацисты в августе 1943-го казнили за отказ служить в вермахте. Егерштеттера стал символом австрийского Сопротивления.

Автор: Festival de Cannes
  Кадр из нового фильма Терренса Малика
Кадр из нового фильма Терренса Малика

"Домой", реж. Нариман Алиев

За награду в программе "Особый взгляд" в Каннах поборется украинский фильм "Домой". Это полнометражный дебют украинского режиссера Наримана Алиева. "Особый взгляд" традиционно называют второй по значимости программе Каннского кинофестиваля после основного конкурса.

Автор: Festival de Cannes
  Кадр из фильма "Домой"
Кадр из фильма "Домой"

В главной роли картины - Ахтем Сеитаблаев. Его герой, крымский татарин Мустафа приехал в Киев из аннексированного Крыму, чтобы отвезти в Крым тело погибшего старшего сына и забрать назад младшего. Почти четверть фильма снята на крымскотатарском языке. Название фильма на крымскотатарском языке - Evge.

2 украинских фильма примут участие в конкурсе 72 Каннского кинофестиваля. Состоится 14-25 мая на юге Франции.

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Дата
14
мая

На вторых олимпийских играх были спортсмены из Украины

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