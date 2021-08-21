10 веков украинской музыки и видео от героев-военных: что посетить в День Независимости



Самые яркие события празднования 30-го Дня Независимости Украины в специальной подборке Самые яркие события празднования 30-го Дня Независимости Украины в специальной подборке Gazeta.ua

Международный военно-исторический фестиваль "Остання столиця"

Где: г. Каменец-Подольский, Старый город

Когда: 21 - 24 августа

Фестиваль посвящен Украинской Революции 1917 - 1920 годов. Именно в Каменце-Подольском в 1919 и 1920-м временно находилось правительство Директории, поэтому фактически город является последней столицей Украинской Народной Республики.

В программе мероприятия: концерты современной и аутентичной музыки начала ХХ века, шествие по городу, воспроизведение боевых действий 1919 армии УНР против вооруженных сил юга России. В формате живого музея будет функционировать военно-исторический лагерь на территории Старого замка. Там посетители смогут увидеть, как выглядел быт воинов XX века.

Концерт "Ковчег Україна: 10 століть української музики"

Где: г.. Киев, Михайловская площадь

Когда: 22 августа, 21:00

Концерт представит историю украинской музыки - от народных песен, барочных кантов, симфонической классики до современных композиций. Святослав Вакарчук споет лемковскую песню-реквием "Пливе кача", а Джамала - лирическую "Ой верше, мій верше". В 2009 году именно с этой композицией певица победила в международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". Сергей Жадан и "ДахаБраха" представят гимн "Ковчега України" - миф о Ное на украинский лад.

На концерте выступит Молодежный симфонический оркестр Украины под руководством первой женщины-диригента оперного театра австрийского города Грац Оксаны Лынив, этногруппа "Курбаси" и "Хорея козацька" - коллектив, играющий старинную украинскую музыку.

Автор: Ковчег Україна Концерт «Ковчег Україна» представит народные песни, бароковые канты, симфоническую классику и современные композиции

На сцену "Ковчега Україна" также выйдут солистка HARDKISS Юлия Санина, рэп-исполнительница Алина Паш. 85-летняя Доминика Чекун из Ровенской области споет песни в уникальной полесской манере. Сопровождать концерт будет визуальный ряд, проэцирующийся с помощью голограмм и эффектов дополненной реальности. Будет состоять из шедевров украинского изобразительного искусства: рушныки, фрески Софии Киевской, барочные иконостасы, скульптуры бучацкого мастера Иоганна-Георга Пинзеля и др.

Фестиваль воздушных шаров "Монгольф'єрія. Я - громадянин"

Где: г. Киев, ВДНХ

Когда: 23 августа, 17:00

На выставочном поле ВДНХ гости мероприятия смогут увидеть 15 крупных воздушных шаров и подняться на одном из них в воздух. Аэростаты будут взлетать на высоту до 30 метров. С наступлением темноты воздушные шары подсветят прожекторами. Организаторы предупреждают, что в случае неблагоприятных погодных условий мероприятие могут перенести на другую дату.

Военный парад по случаю Дня Независимости

Где: г. Киев, Крещатик

Когда: 24 августа, 10:00

В параде примут участие более 5000 военных, 400 единиц оружия и техники и 50 летательных аппаратов. По Крещатику пройдет пешая и механизированные колонны, а в небо над столицей взлетит воздушная. Ее будет замыкать крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия".

Военно-морской парад

Где: г. Одеса, пляж Ланжерон

Когда: 24 августа, 10:00

Посмотреть торжественный парад военной техники можно будет не только в столице. В Одессе Военно-морские силы Украины продемонстрируют показательные элементы применения сил и средств, огневое поражение целей и артиллерийский бой. Также запланирован пролет морской авиации Воздушных сил ВСУ и демонстрация фигур пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации.

Фестиваль новой украинской культуры "Спалах"

Где: г. Киев Арт-завод Платформа

Когда: 24 августа, 12:00

На двух сценах фестиваля выступят группы "вагоновожатые", Палиндром, Cape Cod и другие исполнители. Кроме музыкальной части на мероприятии будут действовать маркеты украинских брендов одежды и выставки стрит-арт художников.

Специальный показ документального фильма "Зошит війни"

Где: г. Киев, кинотеатр "Київська Русь"

Когда: 24 августа, 19:30

Фильм режиссера Романа Любого смонтирован из видеозаписей, снятых 18-ю украинскими военными. Среди них доброволец Валерий Пузик - соавтор книги "Наші котики. Бліндаж" и младший сержант ВСУ Алексей Болдырев, поднявший желто-голубой флаг над Донецким аэропортом. Последний погиб от взрыва в декабре 2015-го.

Автор: Detectror. Media Документальный фильм «Зошит війни» смонтирован из видеозаписей, снятых 18-ю украинскими военными. Специальный показ ленты состоится в День Независимости

Показ состоится при участии команды фильма. По 10 гривен с каждого билета создатели фильма перечислят в Благотворительный фонд помощи армии "Повернись живим".

Мировая премьера ленты прошла на фестивале Docudays UA в 2020 году. Там фильм получил специальную награду, приз зрительских симпатий и приз имени Андрея Матросова от организаторов - "За трепетную, безграничную любовь к людям и жизни. За отчаянную честность открытия новых неожиданных качеств мира, который до сих пор казался понятным".

Концерт "Незалежність ― у нашій ДНК. День Незалежності країни"

Где: г. Киев, НСК Олимпийский

Когда: 24 августа, 18:00

В мероприятии примут участие 34 отечественных исполнителя, среди которых Джамала, Go-A, "Океан Эльзы" и Олег Винник. Споют знаковые украинские песни и новые хиты. Средства, вырученные за билеты, пойдут на создание Центра современного искусства - музея Ивана Марчука.

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24 августа в 17:00 в Киеве на площади Конституции возле Мариинского дворца начнется концерт итальянского тенора Андреа Бочелли. Вместе с певцом на сцену выйдут Тина Кароль, Джамала и солистки Национальной оперы Украины Людмила Монастырская и Тамара Калинкина. Попасть на мероприятие можно только по специальным приглашениям. Собранные во время концерта средства пойдут на создание Центра современного искусства - музея Ивана Марчука. Подготовку к событию сопровождал скандал: по информации заместителя председателя КМДА Владимира Прокопива, сцену установили на месте братской могилы участников освободительной борьбы. Организаторы подчеркивают, что места массовых захоронений на территории Мариинского парка точно неизвестны.