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четверг, 04 марта 2021 16:23

Жители 25 регионов Украины одновременно приготовят борщ

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Жители 25 регионов Украины одновременно приготовят борщ
Борщ есть в списке 20 самых вкусных супов в мире по версии американского издания СNN. Сейчас украинские повара ведут кампанию за включение украинского борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Youtube

Участники из 25 регионов страны одновременно приготовят борщ. Мероприятие состоится в киностудии им. А. Довженко. Будет транслироваться в YouТube и Facebook.

Каждый участник приготовит борщ за своим рецептом. Все повара - носители древних региональных и семейных традиций приготовления этого блюда, будут делиться своими секретами и искать формулу настоящего борща. На локации будут присутствовать представители Книги рекордов Украины. Приобщиться можно за хэштегом #борщнаш и #uaBorshtch.

"Борщ - это часть украинской идентичности и наша национальная ценность. Мощный культурный феномен и ответ на вопрос: "Что объединяет украинцев?" Если у любой нации забрать язык, пищу, религию и одежду, нация перестает быть нацией. И борщ является своего рода социальным инструментом, который может не то, что объединить украинцев, а показать, что мы уже объединены борщом. Что мы все разные, но мы все едим борщ, и это значит, что у нас есть нечто общее", - говорит шеф-повар Евгений Клопотенко. Мероприятие проходит при его участии и поддержке Министерства культуры и информационной политики.

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Ранее в интервью Gazeta.ua рассказал, что в своих заведениях запрещал заказывать борщ украинцам - подавали только иностранцам.

"Когда приходишь в заведение, а там 20 непонятных позиций и борщ с салом, ты сразу заказываешь борщ и сало, с точки зрения стереотипного мышления, потому что не закажешь что-то непонятное. Поэтому, 1-й год у меня борщ могли заказать только на английском языке - подавали исключительно иностранцам. Украинцам я запрещал есть борщ. Но через год понял, что он слишком украинское блюдо для того, чтобы его не было. Поэтому борщ стал доступен для заказа. Это единственное блюдо из понятных, которое у нас есть", - говорит Клопотенко. Рекомендует готовить блюдо на свиных ребрах. Но мясо следует предварительно запечь в духовке и добавить вяленые груши.

Украинское национальное блюдо - борщ - оказалось в списке 20 самых вкусных супов в мире по версии американского издания СNN. Как отмечает издание, борщ иногда относят к русской кухне, но это утверждение вызывает "горячие споры". Украинские повара ведут кампанию за включение украинского борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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04
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