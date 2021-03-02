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вторник, 02 марта 2021 22:09

Борщ попал в рейтинг самых вкусных супов в мире

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Борщ попал в рейтинг самых вкусных супов в мире

Украинское национальное блюдо - борщ - оказалась в списке 20 самых вкусных супов в мире по версии американского издания СNN.
Об этом говорится в соответствующем материале, сообщает Укринформ.

"Кусочки нежного свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который любят в Украине и по всей Восточной Европе. Борщ, который часто приправленный обильной порцией сметаны, является чем угодно, но не простым свекольным супом ", - описывают блюдо редакторы СNN.

Как отмечает издание, борщ иногда относят к русской кухне, но это утверждение вызывает "горячие споры". Сейчас украинские повара ведут кампанию за включение украинского борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Кроме борща в этом списке представлены еще 19 супов из разных уголков мира, среди них испанский гаспачо, суп гамбо из Америки, Харири с Марокко и другие.

Кулинарный блогер Евгений Клопотенко рекомендует готовить борщ на свиных ребрах с добавлением вяленых груш.

ukrinform.ua
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