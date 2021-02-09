Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской

Рецепт Глинской: мандариновый заливной пирог. Фото: life.nv.ua

Кондитер Елизаветта Глинская поделилась рецептом зимнего пирога. Для аромата добавляет цитрусовые. Нежная текстура десерта получается благодаря мармелада и сливочном заливке.

Ингредиенты:

100 г муки

50 г сливочного масла

2 желтка

1,5 ст. л. сахара

0,5 ч. л. разрыхлителя

Для сметанной заливки:

100 г сметаны

1,5 ст. л. сахара

0,5 ч. Л. кукурузного крахмала

1 яйцо

цедра мандарина

Для мандаринового мармелада:

5 мандарин

2 ст. л. с горкой сахара

50 мл воды

100 мл мандаринового фреша

1 ч. л. с горкой желатина

1,5 ст. л. воды

Приготовление:

Смешать желток с сахаром, а муку с разрыхлителем и солью.

Натереть масло на терке в муку. Добавить желтки с сахаром и замесить тесто. Обернуть тесто пищевой пленкой, отправить в холодильник на 10-15 минут.

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Для заливки снять цедру с мандарина. Добавить яйцо, сахар, перемешайте. Добавьте кукурузный крахмал, сметану и хорошо перемешайте.

Сформировать пирог. Разогреть духовку до 180С. Достать тесто из холодильника, выложить его в смазанную маслом форму диаметром 20 см, формируя бортики.

Вылить заливку сверху на тесто и отправить печься в разогретую духовку на 25 мин.

Для мандаринового мармелада почистить мандарин и разделить на дольки. Смешать воду, мандариновый сок и сахар. Добавить дольки и поставить на плиту. Дать закипеть, уменьшить огонь и проварить 15 мин.

Замочить желатин с водой и оставить на 10-15 мин. Вылить желатин в сироп с мандаринами и перемешать.

Пирог выложить дольки мандарина и полить сиропом с соком. Поставить десерт в холодильник на 3 часа.

Известная кондитерка Елизавета Глинская поделилась рецептом французского десерта. В нем есть нежное безе, которое подают с ванильным кремом англез. "Блюдо называется "Иль флотан", что в переводе означает" Плавающий остров ". Он готовится легко и съедается быстро. Его под силу сделать каждому, поэтому смело пробуйте", - объясняет кондатерка.