Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской

Кондитер Елизаветта Глинская поделилась рецептом зимнего пирога. Для аромата добавляет цитрусовые. Нежная текстура десерта получается благодаря мармелада и сливочном заливке.
Ингредиенты:
100 г муки
50 г сливочного масла
2 желтка
1,5 ст. л. сахара
0,5 ч. л. разрыхлителя
Для сметанной заливки:
100 г сметаны
1,5 ст. л. сахара
0,5 ч. Л. кукурузного крахмала
1 яйцо
цедра мандарина
Для мандаринового мармелада:
5 мандарин
2 ст. л. с горкой сахара
50 мл воды
100 мл мандаринового фреша
1 ч. л. с горкой желатина
1,5 ст. л. воды
Приготовление:
Смешать желток с сахаром, а муку с разрыхлителем и солью.
Натереть масло на терке в муку. Добавить желтки с сахаром и замесить тесто. Обернуть тесто пищевой пленкой, отправить в холодильник на 10-15 минут.
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Для заливки снять цедру с мандарина. Добавить яйцо, сахар, перемешайте. Добавьте кукурузный крахмал, сметану и хорошо перемешайте.
Сформировать пирог. Разогреть духовку до 180С. Достать тесто из холодильника, выложить его в смазанную маслом форму диаметром 20 см, формируя бортики.
Вылить заливку сверху на тесто и отправить печься в разогретую духовку на 25 мин.
Для мандаринового мармелада почистить мандарин и разделить на дольки. Смешать воду, мандариновый сок и сахар. Добавить дольки и поставить на плиту. Дать закипеть, уменьшить огонь и проварить 15 мин.
Замочить желатин с водой и оставить на 10-15 мин. Вылить желатин в сироп с мандаринами и перемешать.
Пирог выложить дольки мандарина и полить сиропом с соком. Поставить десерт в холодильник на 3 часа.
Известная кондитерка Елизавета Глинская поделилась рецептом французского десерта. В нем есть нежное безе, которое подают с ванильным кремом англез.
"Блюдо называется "Иль флотан", что в переводе означает" Плавающий остров ". Он готовится легко и съедается быстро. Его под силу сделать каждому, поэтому смело пробуйте", - объясняет кондатерка.
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