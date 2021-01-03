Закусочный "Наполеон" с форелью и сливочным сыром удивляет гостей

Торт "Наполеон" смазывают сыром и добавляют форель. Фото: koolinar.ru

На праздники хочется удивить гостей новыми деликатесами. Для их приготовления не нужны удивительные кулинарные умения или редкие продукты. Надо не бояться пробовать новое. Тогда и получится закусочный "Наполеон" с форелью и сливочным сыром.

Его хрустящие лепешки идеально просачиваются нежным сыром. А вкус балансирует красная рыба.

Ингредиенты:

мука - 250 г

сливочное масло - 120 г

сметана - 120 г

разрыхлитель теста - 1 ч. л.

соль - 1 ч. л.

сахар - 1 ст. л.

Для начинки:

форель слабосоленая - 150 г

сливочный сыр (с зеленью) - 150 г

плавленый сыр - 150 г

икра мойвы - 1 ст. л.

Приготовление:

В миску насыпать муку, смешанную с разрыхлителем, солью и сахаром. Добавить масло и размять руками до получения мелкой крошки. Налить сметану и замесить мягкое тесто.

Тесто разделить на две части и поставить в холодильник на час.

Раскатать один шарик теста в тонкий пласт, вырезать большой прямоугольник и разрезать его на три одинаковых прямоугольника. Проколоть лепешки вилкой.

Выпекать коржи, вместе с обрезками на присыпанной мукой обороте большого противня при температуре 200 ° C, 20 минут.

Для начинки смешать сливочный сыр с плавленым. Форель порезать тонкими кусочками.

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Первый корж обмазать сырной смесью, сверху тонким слоем выложить форель. Второй корж сверху и снизу намазать творожной начинкой, соединить слои. На следующий слой выложить творожную смесь и икру мойвы. Потом - сыр и форель. Накрыть последним коржом и обмазать сыром. Сверху посыпать крошкой из остатков коржей.

Поставить торт в холодильник на ночь.

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