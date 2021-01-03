Закусочный "Наполеон" с форелью и сливочным сыром удивляет гостей

На праздники хочется удивить гостей новыми деликатесами. Для их приготовления не нужны удивительные кулинарные умения или редкие продукты. Надо не бояться пробовать новое. Тогда и получится закусочный "Наполеон" с форелью и сливочным сыром.
Его хрустящие лепешки идеально просачиваются нежным сыром. А вкус балансирует красная рыба.
Ингредиенты:
мука - 250 г
сливочное масло - 120 г
сметана - 120 г
разрыхлитель теста - 1 ч. л.
соль - 1 ч. л.
сахар - 1 ст. л.
Для начинки:
форель слабосоленая - 150 г
сливочный сыр (с зеленью) - 150 г
плавленый сыр - 150 г
икра мойвы - 1 ст. л.
Приготовление:
В миску насыпать муку, смешанную с разрыхлителем, солью и сахаром. Добавить масло и размять руками до получения мелкой крошки. Налить сметану и замесить мягкое тесто.
Тесто разделить на две части и поставить в холодильник на час.
Раскатать один шарик теста в тонкий пласт, вырезать большой прямоугольник и разрезать его на три одинаковых прямоугольника. Проколоть лепешки вилкой.
Выпекать коржи, вместе с обрезками на присыпанной мукой обороте большого противня при температуре 200 ° C, 20 минут.
Для начинки смешать сливочный сыр с плавленым. Форель порезать тонкими кусочками.
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Первый корж обмазать сырной смесью, сверху тонким слоем выложить форель. Второй корж сверху и снизу намазать творожной начинкой, соединить слои. На следующий слой выложить творожную смесь и икру мойвы. Потом - сыр и форель. Накрыть последним коржом и обмазать сыром. Сверху посыпать крошкой из остатков коржей.
Поставить торт в холодильник на ночь.
Все громкие вечеринки заканчиваются и на смену им приходит похмелье. Чтобы облегчить состояние, стоит попробовать мексиканским супом. Его составляющие связывают продукты распада алкоголя и выводят из организма.
Если вам кажется, что в таком состоянии невозможно есть, - это иллюзия.
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