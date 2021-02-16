Выкопали гигантскую картофелину

В этот день, но 1795 года в Англии выкопали картофелину весом около 8,5 кг. Уникальность в том, что в то время о генной модификации даже и речи не было. Корнеплод приобрел такой размер без человеческого вмешательства.

Автор: Sunsetoned: Pexels В мире существует около 5 тыс. сортов картофеля.

Картофель - один из самых любимых пищевых продуктов украинцев. Овощ широко используют в кулинарии. Из него готовят более двух тысяч разнообразных блюд: запекают, отваривают, жарят, добавляют к пирогам и супам. Даже выпекают хлеб и изготавливают водку.

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Существует миф о том, что картофель - пустые калории, которые не приносят никакой пользы организму, но это не так. В составе продукта содержится множество витаминов и полезных макро и микроэлементов. Корнеплод содержит значительно больше белка и клетчатки, чем жиров, которых все опасаются. Большинство полезных веществ находится в кожуре, а не в мякоти. Поэтому диетологи рекомендуют варить картофель "в мундире" или запекать в духовке и употреблять в пищу вместе с кожурой.

Интересные факты:

- Французская королева Мария-Антуанетта обожала картофельные цветы и украшала ими собственные волосы.

- В мире существует около 5 тыс. сортов картофеля.

- Картофель была первым овощем, выращенным в 1995 году за пределами нашей планеты.

- "La Bonnotte" - самый дорогой в мире сорт картофеля. Стоимость составляет 500 евро за килограмм.

- Корнеплод состоит на 80% из воды.

- Первую литературную память о картофеле фри можно найти в произведении "Повесть о двух городах" Чарльза Диккенса. В нем идется о временах французской революции. Автор пишет о "подсушенных картофельных дольках, приготовленные в растительном масле".

- Рекордсменкой по чистке картофеля стала немка Линде Томсен. Она за 10 минут очистила более 10 килограммов корнеплода.

- Самый опасный враг картофеля - колорадский жук.

- В городе Мариинск есть памятник картошке, он был открыт в 2008 году.

- Одно из самых любимых блюд украинцев, которое готовят из картофеля - драники.

3 декабря 1586 года англичанин Томас Хэрриот из Америки в Европу завез картофель. Долгое время считалась ядовитым, поэтому использовался аристократами, как декоративное растение. Его высаживали в садах, ведь красиво цвел и пах.