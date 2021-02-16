Выкопали гигантскую картофелину

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 567
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 918
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 954
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 171
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 324
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Просмотров: 1278
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 747
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 126
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 3186
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 270
Фото
Все фото
14
10
10
6
6
Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме
Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме
Показали карамельный чизкейк, перед которым невозможно устоять
Показали карамельный чизкейк, перед которым невозможно устоять
Правила составления сырной тарелки: яркие идеи
Правила составления сырной тарелки: яркие идеи
Как сделать соленую карамель
Как сделать соленую карамель
Американские вафли поражают цветом
Американские вафли поражают цветом
Видео
Все видео
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Витаминный салат готовят за 5 минут
Витаминный салат готовят за 5 минут
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 747
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 549
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2610
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 540
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 306
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 февраля 2021
Просмотров: 162
Українські гранди опиняться поза грою
Власник "Динамо" Ігор Суркіс досі пишається виходом до 1/2 фіналу Ліги чемпіо­нів-1999, а його колега з "Шахтаря" Рінат Ахметов мріє виграти ...
среда, 17 февраля 2021 06:31

Выкопали гигантскую картофелину

  Комментировать

В этот день, но 1795 года в Англии выкопали картофелину весом около 8,5 кг. Уникальность в том, что в то время о генной модификации даже и речи не было. Корнеплод приобрел такой размер без человеческого вмешательства.

Автор: Sunsetoned: Pexels
  В мире существует около 5 тыс. сортов картофеля.
В мире существует около 5 тыс. сортов картофеля.

Картофель - один из самых любимых пищевых продуктов украинцев. Овощ широко используют в кулинарии. Из него готовят более двух тысяч разнообразных блюд: запекают, отваривают, жарят, добавляют к пирогам и супам. Даже выпекают хлеб и изготавливают водку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импорт картофеля увеличился в 250 раз

Существует миф о том, что картофель - пустые калории, которые не приносят никакой пользы организму, но это не так. В составе продукта содержится множество витаминов и полезных макро и микроэлементов. Корнеплод содержит значительно больше белка и клетчатки, чем жиров, которых все опасаются. Большинство полезных веществ находится в кожуре, а не в мякоти. Поэтому диетологи рекомендуют варить картофель "в мундире" или запекать в духовке и употреблять в пищу вместе с кожурой.

Интересные факты:

- Французская королева Мария-Антуанетта обожала картофельные цветы и украшала ими собственные волосы.

- В мире существует около 5 тыс. сортов картофеля.

- Картофель была первым овощем, выращенным в 1995 году за пределами нашей планеты.

- "La Bonnotte" - самый дорогой в мире сорт картофеля. Стоимость составляет 500 евро за килограмм.

- Корнеплод состоит на 80% из воды.

- Первую литературную память о картофеле фри можно найти в произведении "Повесть о двух городах" Чарльза Диккенса. В нем идется о временах французской революции. Автор пишет о "подсушенных картофельных дольках, приготовленные в растительном масле".

- Рекордсменкой по чистке картофеля стала немка Линде Томсен. Она за 10 минут очистила более 10 килограммов корнеплода.

- Самый опасный враг картофеля - колорадский жук.

- В городе Мариинск есть памятник картошке, он был открыт в 2008 году.

- Одно из самых любимых блюд украинцев, которое готовят из картофеля - драники.

3 декабря 1586 года англичанин Томас Хэрриот из Америки в Европу завез картофель. Долгое время считалась ядовитым, поэтому использовался аристократами, как декоративное растение. Его высаживали в садах, ведь красиво цвел и пах.

kenwood-shop.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выкопали гигантскую картофелину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Выкопали гигантскую картофелину

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 39727
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 25588
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 25362
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 18621
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
 Просмотров: 9828
Кухня
Экстравагантное сочетание: салат из сельди заправляют йогуртовым соусом
Экстравагантное сочетание: салат из сельди заправляют йогуртовым соусом
Изысканный ужин: как приготовить рыбу под шампанским
Изысканный ужин: как приготовить рыбу под шампанским Просмотров: 153
Быстрый перекус: салат с тунцом готовят за 5 минут
Быстрый перекус: салат с тунцом готовят за 5 минут Просмотров: 9
Нежную ромовую бабу поливают сиропом
Нежную ромовую бабу поливают сиропом Просмотров: 18
Сочную буженину маринуют в пряностях
Сочную буженину маринуют в пряностях Просмотров: 54
Больше всего комментируют
22
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
8
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
1
В Киеве пара влюбленных сковала себя цепью
Голосов: 161
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть