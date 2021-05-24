Выделиться из толпы: яркие идеи подачи летних ягод

Фото: idei-dekoru.com

Удивить гостей можно не только блюдом, но и красивой подачей фруктов. Сейчас это целое искусство под названием карвинг. Профессионалы создают художественные шедевры, вызывают восхищение всех гостей. Работать с фруктами и ягодами просто, чтобы они не пустили сок либо не обветрились.

В галерее показаны простейшие варианты того, как подать фрукты красиво к сладкому столу или вина на вечеринке. Для фруктового шедевра можно использовать большое плоское блюдо, поднос, специальную многоярусную подставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аппетитные клубничные десерты: как быстро сделать впечатляющий тарт

Разложить фрукты можно слоями по кругу или выложить треугольниками. Виноград отделить от веточки, оставив только ягоды.

Нарезать арбуз, дыню, ананас нужно равными пластинами. На блюде они должны располагаться с наклоном в одну сторону. Клубника выставляется на блюдо с хвостиками, чтобы гостям удобнее было брать ягоду в руку, и располагаться ягоды должны одинаково.

Украинский кулинар и блогер Евгений Клопотенко не перестает удивлять подписчиков своими гастрономическими экспериментами. На этот раз приготовил зефир с клубникой и кинзой. "Зефир с клубникой и кинзой - довольно необычное, но очень крутое сочетание. Оказалось, многие люди считают, что зефир в процессе приготовления нужно запекать. Но все гораздо проще. Если хотите приготовить вкусный зефир в вашей жизни, то сейчас я вас научу", - сказал Клопотенко.