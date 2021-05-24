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вторник, 25 мая 2021 02:28

Выделиться из толпы: яркие идеи подачи летних ягод
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Фото: idei-dekoru.com

Удивить гостей можно не только блюдом, но и красивой подачей фруктов. Сейчас это целое искусство под названием карвинг. Профессионалы создают художественные шедевры, вызывают восхищение всех гостей. Работать с фруктами и ягодами просто, чтобы они не пустили сок либо не обветрились.

В галерее показаны простейшие варианты того, как подать фрукты красиво к сладкому столу или вина на вечеринке. Для фруктового шедевра можно использовать большое плоское блюдо, поднос, специальную многоярусную подставку.

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Разложить фрукты можно слоями по кругу или выложить треугольниками. Виноград отделить от веточки, оставив только ягоды.

Нарезать арбуз, дыню, ананас нужно равными пластинами. На блюде они должны располагаться с наклоном в одну сторону. Клубника выставляется на блюдо с хвостиками, чтобы гостям удобнее было брать ягоду в руку, и располагаться ягоды должны одинаково.

Украинский кулинар и блогер Евгений Клопотенко не перестает удивлять подписчиков своими гастрономическими экспериментами. На этот раз приготовил зефир с клубникой и кинзой.

"Зефир с клубникой и кинзой - довольно необычное, но очень крутое сочетание. Оказалось, многие люди считают, что зефир в процессе приготовления нужно запекать. Но все гораздо проще. Если хотите приготовить вкусный зефир в вашей жизни, то сейчас я вас научу", - сказал Клопотенко.

idei-dekoru.com
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