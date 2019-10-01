Вкусные и необычные рецепты блюд, которые можно приготовить в автоклаве

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3249
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2853
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 927
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7074
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9684
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2493
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3321
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3735
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1593
Фото
Все фото
14
14
18
22
12
Показали впечатляющие торты, украшенные по-осеннему
Показали впечатляющие торты, украшенные по-осеннему
Кондитер удивляет десертами необычной формы
Кондитер удивляет десертами необычной формы
Смех и грех: показали забавные фото кулинарных провалов
Смех и грех: показали забавные фото кулинарных провалов
Осенний декор: презентовали 20 впечатляющих идей для торта
Осенний декор: презентовали 20 впечатляющих идей для торта
Осенняя вкуснятина: показали чрезвычайные идеи украшения пирогов
Осенняя вкуснятина: показали чрезвычайные идеи украшения пирогов
Видео
Все видео
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 666
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 828
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 666
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 333
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6111
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1062
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 18:00

Вкусные и необычные рецепты блюд, которые можно приготовить в автоклаве

  Комментировать

Домохозяева используют автоклав чаще всего для заготовки тушенки или рыбных консервов. Но на зиму в нем можно делать сок, варенье, каши с овощами и сгущенное молоко.

Хозяйка Ирина Попович из Звенигородки Черкасской области поделилась с Gazeta.ua 5 рецептам, которые любят в семье.

"Долгое время думала, что автоклав подходит только для мясных закруток. Попробовали с мужем другие рецепты. Результат нас приятно удивил", - рассказала женщина.

При нагревании жидкости расширяются. Поэтому стоит оставлять в банках около 2 см свободного пространства вверх.

Автор: gospodarstvo.in.ua
  Сгущенное молоко с автоклава понравится детям
Сгущенное молоко с автоклава понравится детям

Традиционная сгущенка

"Рецепт готовится с расчетом на 1 пол литровую банку. Сколько банок готовите - на столько же нужно увеличить количество компонентов", - говорит Ирина.

Ингредиенты:

Домашнее молоко - 250 г

Сухое молоко - 1,5 ст;

Сахар - 1,5 ст.

Приготовление:

Все компоненты смешайте до однородной массы. Лучше сделать это миксером. Готовую смесь разлейте в банки. Законсервируйте и оставьте в автоклаве на 20-30 мин при температуре 120 °С.

Автор: tchkcdn.com
  Облепиховое варенье поддержит иммунитет в холодное время
Облепиховое варенье поддержит иммунитет в холодное время

Варенье из облепихи

"Ягоды облепихи богаты витаминами А, В, С, Е. Но через терпкость свежими их употребляют редко. А в виде сушеных ягод или варенья сохраняют полезные свойства. Кроме того такое варенье используют для профилактики авитаминоза и атеросклероза", - говорит хозяйка.

Как и в предыдущем рецепте, компоненты нужно рассчитывать на количество банок.

Ингредиенты:

Спелые ягоды облепихи - 1 ст;

Сахар - 1,5 ст.

Приготовление:

Облепиху тщательно промойте и подсушите на бумажном полотенце. Далее ягоды перетрите с сахаром с помощью ступки и оставьте на час, чтобы появился сок.

Подготовленную массу переместите в кастрюлю и доводите до кипения на открытом огне. Регулярно перемешивайте, чтобы сахар полностью растаял.

Затем выключите огонь и разложите смесь в стеклянные банки. Поставьте их в автоклав и простерилизуйте 10-15 мин. Такое варенье имеет нежный аромат и приятный вкус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тушенка из автоклава год не теряет вкуса

Гуляш с овощами

Ингредиенты:

Обжаренное кусочками мясо - 4 кг;

Смалец - 700 г;

Лук - 250 г;

Помидоры - 300 г;

Мука - 150 г;

Лист лавровый;

Перец горошком.

Приготовление:

На дно банок сложите специи - лист и перец. Сверху покладите предварительно смешанные мясо, лук, помидоры и муку. Помните о свободном месте до верха банки.

Закатайте крышки и поставьте в автоклав. Выдержите 40 минут при температуре 120 °С. Затем выключите и дождитесь, пока банки остынут.

Автор: zhyvyaktyvno.org
  Тыквенный сок
Тыквенный сок

Тыквенный сок

Ингредиенты:

Тыква - 7 кг;

Сахар - 1,2 кг;

Вода - 4 л

Лимонная кислота - 1 ч.л.

Приготовление:

Тыква очистите от кожуры, разрежьте вдоль на ломтики и запеките в духовке. Тыква должна стать мягким. Затем возьмите сито и перетрите его.

Далее сделайте сахарный сироп. В емкость с подогретой водой высыпьте сахар и перемешайте, чтобы все растворился. Добавьте лимонной кислоты. Далее сахарный сироп вылейте в перетертого тыквы.

Полученную смесь разлейте в банки, закатайте и поставьте в автоклав на стерилизацию.


Варенье из одуванчиков

"Мало кто слышал о варенье из одуванчика. Но его вкус и консистенция очень напоминает мед. Оно улучшает обмен веществ и помогает побороть усталость. К тому же, это хороший и необычный подарок на праздник", - рассказывает Ирина.

Готовить варенье из цветков нужно в начале лета. В период массового цветения. Собирать их относительно долго, но результат того стоит.

Ингредиенты:

Цветки одуванчика - 500 шт;

Сахар - 1,5 кг;

Лимон - 2 шт;

Вода.

Приготовление:

Тщательно промойте одуванчики проточной водой и замочите на сутки. Затем слейте жидкость и переложите цветки в кастрюлю.

Залейте 1 л чистой воды и доведите до кипения. Через 10 мин снимите с огня и снова слейте отвар. Далее отваренные цветки слегка отожмите, засыпьте сахаром. Выжмут сок из лимонов и добавьте его к цветам.

Массу снова поставьте на плиту и доведите до кипения. Так варите около часа на слабом огне. Готовое варенье разложите в банки и простерилизуйте в автоклаве 15 мин.

Осенний декор - всегда атмосферно, уютно и ярко. Это касается не только украшение дома или сервировки стола. Так бывает и с выпечкой.

Как красиво и оригинально украсить выпечку осенью, чтобы удивить семью и гостей, читайте здесь.

Автор: Наталия Печиборщ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вкусные и необычные рецепты блюд, которые можно приготовить в автоклаве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Памяти всемирно известного шансонье Шарля Азнавура - интересные факты из жизни певца

Украинский завод выпустил доступное авто

В Варшаве украинцу поручили высший государственный пост

Мирных демонстрантов жестоко избили милиционеры

В Украину вернулось 7 тыс. эмигрантов

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 61103
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 47341
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 33742
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 30186
Эксперты назвали оптимальный возраст для выхода на пенсию
Эксперты назвали оптимальный возраст для выхода на пенсию
 Просмотров: 27036
Кухня
Показали впечатляющие торты, украшенные по-осеннему
Показали впечатляющие торты, украшенные по-осеннему
14
 Просмотров: 3960
Кондитер удивляет десертами необычной формы
Кондитер удивляет десертами необычной формы
14
 Просмотров: 4878
Смех и грех: показали забавные фото кулинарных провалов
Смех и грех: показали забавные фото кулинарных провалов
18
 Просмотров: 13995
Осенний декор: презентовали 20 впечатляющих идей для торта
Осенний декор: презентовали 20 впечатляющих идей для торта
22
 Просмотров: 4779
Осенняя вкуснятина: показали чрезвычайные идеи украшения пирогов
Осенняя вкуснятина: показали чрезвычайные идеи украшения пирогов
12
 Просмотров: 2331
Больше всего комментируют
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
3
Зеленский согласился с отставкой Данилюка - СМИ
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
Голосов: 1241
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua