Вкусные и необычные рецепты блюд, которые можно приготовить в автоклаве

Домохозяева используют автоклав чаще всего для заготовки тушенки или рыбных консервов. Но на зиму в нем можно делать сок, варенье, каши с овощами и сгущенное молоко.
Хозяйка Ирина Попович из Звенигородки Черкасской области поделилась с Gazeta.ua 5 рецептам, которые любят в семье.
"Долгое время думала, что автоклав подходит только для мясных закруток. Попробовали с мужем другие рецепты. Результат нас приятно удивил", - рассказала женщина.
При нагревании жидкости расширяются. Поэтому стоит оставлять в банках около 2 см свободного пространства вверх.
Традиционная сгущенка
"Рецепт готовится с расчетом на 1 пол литровую банку. Сколько банок готовите - на столько же нужно увеличить количество компонентов", - говорит Ирина.
Ингредиенты:
Домашнее молоко - 250 г
Сухое молоко - 1,5 ст;
Сахар - 1,5 ст.
Приготовление:
Все компоненты смешайте до однородной массы. Лучше сделать это миксером. Готовую смесь разлейте в банки. Законсервируйте и оставьте в автоклаве на 20-30 мин при температуре 120 °С.
Варенье из облепихи
"Ягоды облепихи богаты витаминами А, В, С, Е. Но через терпкость свежими их употребляют редко. А в виде сушеных ягод или варенья сохраняют полезные свойства. Кроме того такое варенье используют для профилактики авитаминоза и атеросклероза", - говорит хозяйка.
Как и в предыдущем рецепте, компоненты нужно рассчитывать на количество банок.
Ингредиенты:
Спелые ягоды облепихи - 1 ст;
Сахар - 1,5 ст.
Приготовление:
Облепиху тщательно промойте и подсушите на бумажном полотенце. Далее ягоды перетрите с сахаром с помощью ступки и оставьте на час, чтобы появился сок.
Подготовленную массу переместите в кастрюлю и доводите до кипения на открытом огне. Регулярно перемешивайте, чтобы сахар полностью растаял.
Затем выключите огонь и разложите смесь в стеклянные банки. Поставьте их в автоклав и простерилизуйте 10-15 мин. Такое варенье имеет нежный аромат и приятный вкус.
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Гуляш с овощами
Ингредиенты:
Обжаренное кусочками мясо - 4 кг;
Смалец - 700 г;
Лук - 250 г;
Помидоры - 300 г;
Мука - 150 г;
Лист лавровый;
Перец горошком.
Приготовление:
На дно банок сложите специи - лист и перец. Сверху покладите предварительно смешанные мясо, лук, помидоры и муку. Помните о свободном месте до верха банки.
Закатайте крышки и поставьте в автоклав. Выдержите 40 минут при температуре 120 °С. Затем выключите и дождитесь, пока банки остынут.
Тыквенный сок
Ингредиенты:
Тыква - 7 кг;
Сахар - 1,2 кг;
Вода - 4 л
Лимонная кислота - 1 ч.л.
Приготовление:
Тыква очистите от кожуры, разрежьте вдоль на ломтики и запеките в духовке. Тыква должна стать мягким. Затем возьмите сито и перетрите его.
Далее сделайте сахарный сироп. В емкость с подогретой водой высыпьте сахар и перемешайте, чтобы все растворился. Добавьте лимонной кислоты. Далее сахарный сироп вылейте в перетертого тыквы.
Полученную смесь разлейте в банки, закатайте и поставьте в автоклав на стерилизацию.
Варенье из одуванчиков
"Мало кто слышал о варенье из одуванчика. Но его вкус и консистенция очень напоминает мед. Оно улучшает обмен веществ и помогает побороть усталость. К тому же, это хороший и необычный подарок на праздник", - рассказывает Ирина.
Готовить варенье из цветков нужно в начале лета. В период массового цветения. Собирать их относительно долго, но результат того стоит.
Ингредиенты:
Цветки одуванчика - 500 шт;
Сахар - 1,5 кг;
Лимон - 2 шт;
Вода.
Приготовление:
Тщательно промойте одуванчики проточной водой и замочите на сутки. Затем слейте жидкость и переложите цветки в кастрюлю.
Залейте 1 л чистой воды и доведите до кипения. Через 10 мин снимите с огня и снова слейте отвар. Далее отваренные цветки слегка отожмите, засыпьте сахаром. Выжмут сок из лимонов и добавьте его к цветам.
Массу снова поставьте на плиту и доведите до кипения. Так варите около часа на слабом огне. Готовое варенье разложите в банки и простерилизуйте в автоклаве 15 мин.
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