Вкусные и необычные рецепты блюд, которые можно приготовить в автоклаве

Домохозяева используют автоклав чаще всего для заготовки тушенки или рыбных консервов. Но на зиму в нем можно делать сок, варенье, каши с овощами и сгущенное молоко.

Хозяйка Ирина Попович из Звенигородки Черкасской области поделилась с Gazeta.ua 5 рецептам, которые любят в семье.

"Долгое время думала, что автоклав подходит только для мясных закруток. Попробовали с мужем другие рецепты. Результат нас приятно удивил", - рассказала женщина.

При нагревании жидкости расширяются. Поэтому стоит оставлять в банках около 2 см свободного пространства вверх.

Автор: gospodarstvo.in.ua Сгущенное молоко с автоклава понравится детям

Традиционная сгущенка

"Рецепт готовится с расчетом на 1 пол литровую банку. Сколько банок готовите - на столько же нужно увеличить количество компонентов", - говорит Ирина.

Ингредиенты:

Домашнее молоко - 250 г

Сухое молоко - 1,5 ст;

Сахар - 1,5 ст.

Приготовление:

Все компоненты смешайте до однородной массы. Лучше сделать это миксером. Готовую смесь разлейте в банки. Законсервируйте и оставьте в автоклаве на 20-30 мин при температуре 120 °С.

Автор: tchkcdn.com Облепиховое варенье поддержит иммунитет в холодное время

Варенье из облепихи

"Ягоды облепихи богаты витаминами А, В, С, Е. Но через терпкость свежими их употребляют редко. А в виде сушеных ягод или варенья сохраняют полезные свойства. Кроме того такое варенье используют для профилактики авитаминоза и атеросклероза", - говорит хозяйка.

Как и в предыдущем рецепте, компоненты нужно рассчитывать на количество банок.

Ингредиенты:

Спелые ягоды облепихи - 1 ст;

Сахар - 1,5 ст.

Приготовление:

Облепиху тщательно промойте и подсушите на бумажном полотенце. Далее ягоды перетрите с сахаром с помощью ступки и оставьте на час, чтобы появился сок.

Подготовленную массу переместите в кастрюлю и доводите до кипения на открытом огне. Регулярно перемешивайте, чтобы сахар полностью растаял.

Затем выключите огонь и разложите смесь в стеклянные банки. Поставьте их в автоклав и простерилизуйте 10-15 мин. Такое варенье имеет нежный аромат и приятный вкус.

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Гуляш с овощами

Ингредиенты:

Обжаренное кусочками мясо - 4 кг;

Смалец - 700 г;

Лук - 250 г;

Помидоры - 300 г;

Мука - 150 г;

Лист лавровый;

Перец горошком.

Приготовление:

На дно банок сложите специи - лист и перец. Сверху покладите предварительно смешанные мясо, лук, помидоры и муку. Помните о свободном месте до верха банки.

Закатайте крышки и поставьте в автоклав. Выдержите 40 минут при температуре 120 °С. Затем выключите и дождитесь, пока банки остынут.

Автор: zhyvyaktyvno.org Тыквенный сок

Тыквенный сок

Ингредиенты:

Тыква - 7 кг;

Сахар - 1,2 кг;

Вода - 4 л

Лимонная кислота - 1 ч.л.

Приготовление:

Тыква очистите от кожуры, разрежьте вдоль на ломтики и запеките в духовке. Тыква должна стать мягким. Затем возьмите сито и перетрите его.

Далее сделайте сахарный сироп. В емкость с подогретой водой высыпьте сахар и перемешайте, чтобы все растворился. Добавьте лимонной кислоты. Далее сахарный сироп вылейте в перетертого тыквы.

Полученную смесь разлейте в банки, закатайте и поставьте в автоклав на стерилизацию.



Варенье из одуванчиков

"Мало кто слышал о варенье из одуванчика. Но его вкус и консистенция очень напоминает мед. Оно улучшает обмен веществ и помогает побороть усталость. К тому же, это хороший и необычный подарок на праздник", - рассказывает Ирина.

Готовить варенье из цветков нужно в начале лета. В период массового цветения. Собирать их относительно долго, но результат того стоит.

Ингредиенты:

Цветки одуванчика - 500 шт;

Сахар - 1,5 кг;

Лимон - 2 шт;

Вода.

Приготовление:

Тщательно промойте одуванчики проточной водой и замочите на сутки. Затем слейте жидкость и переложите цветки в кастрюлю.

Залейте 1 л чистой воды и доведите до кипения. Через 10 мин снимите с огня и снова слейте отвар. Далее отваренные цветки слегка отожмите, засыпьте сахаром. Выжмут сок из лимонов и добавьте его к цветам.

Массу снова поставьте на плиту и доведите до кипения. Так варите около часа на слабом огне. Готовое варенье разложите в банки и простерилизуйте в автоклаве 15 мин.

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