Важно знать: назвали семь лайфхак хранения сыра

Автор: ukrhealth.net

Сыр не будет портиться, если придерживаться определенных хитростей хранения. С ними он не покроется пливнявою и сохранит вкус.

Лайфхаки:

1. Держать сыр можно в пергаменте, в стеклянном, керамическом, эмалированной посуде. Пластик не рекомендуется для длительного контакта с сыром.

2. Должна быть температура 3-8 ° C. Это может быть подвал, погреб или холодильник. При этом избегать резких перепадов температуры. Сыр этого не любит и может изменить свою структуру и вкус.

3. Сыр важно держать закрытым. Он имеет свойство натягивать окружающие запахи.

4. Продукт не стоит заматывать в полиэтилен дольше, чем на 2-3 дня, иначе он может стать липким и укрыться плесенью. Лучше всего сначала поместить его в бумагу, а уже потом в пакет. Так сыр не заплесневеет и удержит влагу.

При хранении сыра в полиэтиленовом пакете положите вместе с ним кусочек сахара. Это убережет сыр от плесени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советы от судьи "Мастер Шеф": что приготовить из остатков овощей

5. Перед подачей достаньте сыр заранее за 1 час. Так продукт восстановит свой естественный запах и вкус. А вот нарезать сыр лучше непосредственно перед подачей на стол.

Любой мед со временем кристаллизуется. Это создает определенные трудности тем, кто заменяет им сахар и добавляет в состав выпечки. Несмотря на это свои полезные свойства не теряет. Поэтому с вопросом, как его растопить сталкивается большинство из нас. Самый безопасный и простой способ - сделать это естественным путем. Стоит обернуть мед темной тканью и положить в теплое, солнечное место, например, на балкон. При этом банку следует раз в несколько часов возвращать. В течение дня мед должен оттаять.