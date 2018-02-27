В итальянское печенье "Кантучини" добавляют цедру и кунжут

В итальянское печенье Кантучини добавляют любимые орехи, сухофрукты, приправы, цедру, мед, какао и кунжут. Тесто получается очень сладкое.

Рецепт рассказала Gazeta.ua Татьяна Троян, молодая мама и фудблогер из Львова.

Автор: Татьяна Троян Печенье кантучини - визитка Италии

Ингредиенты:

Мука - 300 г;

Сливочное масло - 50 г

Сахар - 220 г

Яйца - 2 шт;

Разрыхлитель - 1 ч.л;

Соль - 1 ч.л;

Цедра, орехи, какао, кунжут.

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Приготовление:

Возьмите кусок масла, разрежьте его на небольшие кусочки и выложите в глубокую миску, в которой будет замешиваться тесто. Высыпьте в нее сахар и начинайте растирать. По одному добавьте яйца, продолжая растирать. Когда яичная масса готова, добавьте по очереди все сухие ингредиенты - муку, соль, гашеную соду и начинайте замешивать.

Когда тесто станет тугим, разделите его на две части. В одну добавьте цедру и арахис, а другую - какао и кунжут.

Мокрыми руками сформируйте из теста "колбаску" шириной 5 см и длиной 3-4 см. Выложите ее на противень с пергаментом. Смажьте желтком и выпекайте 20 мин при температуре 160 градусов. Затем достаньте противень с "колбаской" из духовки и нарежьте ее по длине на односантиметровые кусочки. После этого, разложите печенье на пергамент и выпекайте еще 10 мин.

Когда печенье будет готово, дайте ему остыть, переложите в блюдо и подавайте к столу.

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