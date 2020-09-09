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четверг, 10 сентября 2020 11:05

В голове не укладывается: показали впечатляющие картины из еды
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Фото: boredpanda.com

Йоланда Стоккерманс из Бельгии делает настоящие произведения искусства из простых продуктов. Рис, картофель, зелень, морковь и другие продукты.

По профессии женщина дизайнер, но не работала по специальности. Занималась домом и двумя сыновьями.

"Постоянно что-то пробую. Если не нравится, переделываю. Вот, крылья совы изначально планировала сделать из остатков блинов. Но получилось некрасиво. Поэтому разрисую их сверху пищевой краской. Все ингредиенты - съедобные", - рассказывает Йоланда.

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Уже успела приготовить полторы сотни дизайнерских блюд. Что из этого вышло, можно увидеть в фотогалерее.

Сэндвич - одно из немногих блюд, которые можно готовить на завтрак, обед и ужин. Их удобно брать для перекуса на работе или в школе.

Эту выпечку можно начинять яйцом, овощами, зеленью, мясом или рыбой. И это только варианты несладкой начинки. На десерт можно сделать крем с фруктами и ягодами.

boredpanda.com
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